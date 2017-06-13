Ali Dere Evkur Yeni Malatyaspor'da

Süper lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor Konyaspor'dan orta saha oyuncusu Ali Dere'yi transfer etti.
Süper lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor Konyaspor'dan orta saha oyuncusu Ali Dere'yi transfer etti. Teknik direktör arayışını Ertuğrul Sağlam'ı takımın başına getirerek sonlandıran sarı siyahlı kulüp, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Ali Dere ile sözleşme imzaladı. Geçen sezon Atiker Konyaspor forması altında 17 müsabakaya çıkan Ali Dere, 3 gol kaydetti.
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