Ali Ay suç duyurusunda bulundu

Bursaspor Başkanı Ali Ay, kendisine sosyal medya üzerinden hakaret ve küfür eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bursaspor Başkanı Ali Ay, kendisine sosyal medya üzerinden hakaret ve küfür eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yeşil-beyazlı kulüpte geçtiğimiz sezon alınan kötü sonuçların hedef noktasında yer alan ve istifaya davet edilen Bursaspor Başkanı Ali Ay'a sosyal paylaşım sitelerinde de ağır hakaretler edilmişti. Kendisine yönelik yapılan küfürlü yorumları tespit ettiren Başkan Ay, avukatı Erdinç Sümer ile birlikte Beşevler Şehit İsmail Özbek Polis Merkezine giderek suç duyurusunda bulundu. Yaptığı suç duyurusuyla ilgili İHA'ya açıklamalarda bulunan Başkan Ali Ay, "Ben aslında çok hoşgörülü bir insanım. Olaylara kardeşçe ve sevgiyle bakarım ama maalesef sosyal medyada öyle olaylar oluyor ki insan ister istemez üzülüyor ve önlem almaya çalışıyor. Ben de avukatımla birlikte polis karakoluna gelerek sosyal medyadan hakaret ve küfür edenler hakkında suç duyurusunda bulundum. Bu kişilere artık acımak yok. Gelip karakolda ifadelerini verecekler. Gerekli tazminat davalarını da açacağım. Bundan sonra kesinlikle kimseye af yok" dedi.

(Burak Türker / İHA)