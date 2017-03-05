Ali Ağaoğlu'ndan kızına ikinci düğün

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, kızı Sena ve damadı Koray için Uludağ'da ikinci kez görkemli düğün düzenledi.

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, kızı Sena ve damadı Koray için Uludağ'da ikinci kez görkemli düğün düzenledi.

Ali ve Semra Ağaoğlu'nun kızı Sena Ağaoğlu ile Hülya ve Mustafa K ırcal'ın oğlu Koray Kırcal, 24 Aralık'ta Çırağan Sarayında yapılan düğün törenin ardından Uludağ'da aile bireyleri için ikinci bir düğün töreni düzenlendi. Aile büyüklerinden Ömer Ağaoğlu, Rahmi Ağaoğlu, Hüseyin Ağaoğlu, Yakup Ağaoğlu, Fatma Çakır ve Nuriye Tellioğlu nikah şahitliğini yaptığı ikinci düğünde Bursa Osmangazi Belediyesi'nden nikah memuru Erdal Geç genç çiftin nikahını kıydı. Nikah töreninin ardından 12 katlı pasta alkışlar eşliğinde kesildi. Daha sonra konuklar otelin terasında havai fişek gösterisini izledi.



KARADENİZ YEMEKLERİ ÖNE ÇIKTI

Trabzon başta olmak üzere Türkiye'nin birçok illinde yaşayan akrabalarını Uludağ'da ağırlayan Ağaoğlu, misafirlerine düğüne özel Karadeniz yemekleri ikram etti. Gecede Trabzonlu sevilen sanatçı Onay Şahin sahne alırken, misafirler yöresel şarkılarla coşturdu.

Ağaoğlu, başta annesi Asiye Ağaoğlu olmak üzere gece boyunca ailesi ve davetlilerle horon teperek eğlendi.



"BENİM İÇİM ASIL DÜĞÜN BU OLDU"

Ali Ağaoğlu'na İbrahimağaoğlu Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneğine yaptığı katkılardan dolayı teşekkür plaketi verildi. Ali Ağaoğlu, "Bütün ailemi Çırağan Sarayı'ndaki düğüne çağıramadığım için oldukça üzgündüm. Bu içimde uzun zamandır ukde olarak kalmıştı. Bu sebeple geleneksel Ağaoğlu aile buluşmamızı düğün ile taçlandırmaya karar verdim. Benim için asıl düğün bugün oldu. Hepinize geldiğiniz için minnettarım. Allah bana, benim en değerli varlığım olan ailemle bir arada olmayı nasip etti. Bugüne kadar çok fazla ödül aldım ama bu ödülün anlamı benim için çok başka' dedi.

Ayrıca, Ali Ağaoğlu düğün gününün sabahı 2 bine yakın Ağaoğlu üyesi ile dağ yürüyüşü yaptıktan sonra, Ağaoğlu My Mountain otelinin önünde hatıra fotoğrafı çekildi.

(Abdullah Çibir - Samet Doğru / İHA)