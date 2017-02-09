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Aleyna Tilki yerine Ece Seçkin ve Ozan Doğulu
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Aleyna Tilki yerine Ece Seçkin ve Ozan Doğulu

Bursa'da sahne alan Ece Seçkin ve Ozan Doğulu, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Bursa'da sahne alan Ece Seçkin ve Ozan Doğulu, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Kış turizminin önemli mekanlarından olan Uludağ'da Türkiye'nin en büyük kış gençlik festivali Bilyoner Winterfest kapsamında sahne alan muhteşem ikili Ece Seçkin ve Ozan Doğulu hayranlarına zirvede unutulmaz bir gece yaşattı. Pop müziğinin sevilen şarkıcısı Ece Seçkin dans şovları ile dinleyicilerini bir kez daha mest etti. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan ikili zirveyi adeta coşturdu. Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman'ın konseri iptal olması üzerine sahne alan muhteşem ikili Ece Seçkin ve Ozan Doğulu Birbirinden güzel şarkıları ile dinleyicileri yerinde oturtmadı.
(Cengiz Gündüz/İHA)
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