Aleyna Tilki'ye 'telif' şoku: YouTube o şarkıyı kaldırdı

Aleyna Tilki'nin yaklaşık 290 milyon kez izlenen 'Cevapsız Çınlama' şarkısı YouTube'dan 'telif hakkı' nedeniyle kaldırıldı.

Aleyna Tilki'nin yaklaşık 290 milyon kez izlenen "Cevapsız Çınlama" şarkısı YouTube'dan "telif hakkı" nedeniyle kaldırıldı.

Çağatay Akman'ın yaklaşık 240 milyon kez izlenen "Gece Gölgenin Rahatına Bak" adlı parçasının YouTube'den "telif hakkı" nedeniyle kaldırılmasının ardından bir şok da Aleyna Tilki yaşadı. Aleyna Tilki ile Emrah Karaduman'ın yaklaşık 290 milyon defa izlenen "Cevapsız Çınlama" adlı parçaları YouTube'dan "telif hakkı" nedeniyle kaldırıldı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Tilki ve Karaduman, durumun bir yanlışlıktan kaynaklandığını belirtti.

Karaduman yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar Aleyna'nın telif attığı bir durum yok,beraber gülüyoruz,youtube'un bir açığı olsa gerek,yarın ola hayrola" dedi.

Aleyna Tilki ise, "Ben niye kendime telif hakkı koyayım. Aleyna Tilki tarafından telif hakkı yemiş video. Kendi kendime telif atmayacağıma göre.. Sahte kimliğimle iznim olmadığını söylemişler" mesajını paylaştı.

