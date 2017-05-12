Aleyna Tilki için gün sayıyor

Ünlü aranjör ve DJ Emrah Karaduman, 10 ay sonra Aleyna Tilki'nin yasaklarının kalkarak beraber sahne alacaklarını açıkladı. Bıçaklı saldırı sonrasından kendini toparlayan Karaduman tekrar ameliyat olacağını açıkladı.

Ünlü aranjör ve DJ Emrah Karaduman, 10 ay sonra Aleyna Tilki'nin yasaklarının kalkarak beraber sahne alacaklarını açıkladı. Bıçaklı saldırı sonrasından kendini toparlayan Karaduman tekrar ameliyat olacağını açıkladı.

Bodrum'un en ünlü mekanlarından biri olan Moss kulüpte sahne alan Emrah Karaduman çaldığı parçalarla yerli ve yabancı turistleri bir an olsun yerinde durdurmadı. Yaklaşık 2 bin kişinin izlemeye geldiği Karaduman birçok sanatçının hit parçalarını çalarak eğlenmeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Sahne öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karaduman yaz boyunca Moss kulüpte olacaklarını söyleyerek "Yeni bir sıngle hazırlanıyoruz Aleyna Tilki ile birlikte, bu yaz sezonunda çıkartmayı düşünüyoruz. Sezonu geçen hafta açtık Moss kulüpte. Geçen hafta çok kalabalık olacağını düşünmüyordum. Yaz tam anlamıyla gelmediği için. Beklediğimizden de fazla bir kalabalık oldu. Sanırım uğurlu geldim ki bu hafta da çok kalabalık olacak. Moss kulüpte gecen senelerde de birçok kez sahne aldım. Bu senede yenilik yapmışlar içerisinin dekorasyonu değişmiş, ses sistemi değişmiş müşteri kapasitesi artmış. Harika bir kulüp olmuş. Bu yıl sık sık geleceğiz gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.



"ALEYNA TİLKİ İLE SEVGİLİ DEĞİL ARKADAŞIZ"

Gazetecilerin Aleyna Tilki ile sevgiliminsiniz sorusuna Karaduman "Aleyna ile arkadaşız ve iş arkadaşlarımızda çok fazla sık sık görüşüyoruz. Şu anda Aleyna'ya bir singıle hazırlıyoruz. Kendi projesin ona odaklandık. Fikir alışverişlerimizde oluyor sürekli. Çok sık göreceksiniz zaten bizi" şeklinde konuştu.



AMELİYAT OLACAK

Geçtiğimiz ay Eskişehir'de bir eğlence merkezindeki programı için giden DJ Emrah Karaduman arkadaşı kaldıkları otel önünde bıçaklı saldırıya uğramıştı. Aleyna Tilki'nin hayranı olduğunu söyleyen şahıs Karaduman'ı karnından ve sırtından bıçaklamıştı. Küçük bir operasyon geçiren Karaduman yeniden sahnelere göndü. Bıçaklı saldırı sonrasından iyileştiğini söyleyen Karaduman "şu anda sağlık durumun çok iyi. Doktorlarda hızla iyileştiğimi söylüyor. Bu ayın sonunda minik bir operasyonumuz daha olacak ondan sonra tamamen iyileşeceğim. Küçük bir ameliyat kaldı işte. Doktorlar kontrol etmek istiyor iyileşmiş miyim diye. Ama ben kendimi oldukça iyi hissediyorum. Hatta sahnede zıplıyorum bile" söyledi.



"HADİSE'NİN ŞARKISI YAZ SEZONUNA DAMGA VURACAK"

Hadise için bir şarkı ve aranje yaptığını da açıklayan Karaduman "İşlerimin arasından bir yandan da Hadise'ye aranje yapıyorum kendi bestem aynı zamanda. Şu anda bitmek üzere. Hadise'nin de yaz ortasından yada başında albümü çıkacak. Güzel bir şarkı verdik Hadise'ye sözleri Gökhan Şahin'e ait. Beste ve aranjesi ise bana ait. Hit bir parça diyorum mükemmel bir parça. Prenses adlı parça gibi bir şarkı buda onun gibi tutacak bir şarkı" dedi.



10 AY SONRA ALEYNA TİLKİ'NİN YASAĞI BİTİYOR"

Yaşının küçük olduğu için birçok kez tartışma konusu olan Aleyna Tilki'nin 9 ay sonra sahne yasağının kalktığını söyleyen Karaduman "Aleyna Tilki yaş sorunu 9 veya 10 ay sonra bitiyor ardından beraber sahnelere çıkmaya başlayacağız. 18 yaşına girdikten sonra yasaklar kalkıyor ve rahat rahat sahnede performans sergileyeceğiz beraber. Yasak olayına gelirsek eğer herkes aynı şeyi söylüyorsa doğrudur. Demek ki eğlence mekanlarında sahneye çıkmaması gerekiyor. Herkes sağlığını düşünüyor ki söylüyorlar. Zaten artık 1 sene kadar bir zaman kaldı. Aleyna birazcık dişini sıkacak. Ondan sonra beraber sahnelerdeyiz" ifadelerini kullandı.

(Eren Ayhan/İHA)