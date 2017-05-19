Aleyna Tilki Giresun'u salladı

Giresun Belediyesi tarafından bu yıl 40'ıncısı düzenlenen 'Uluslararası Aksu Festivali' etkinlikleri kapsamında şarkıcı Aleyna Tilki konser verdi.

Giresun Belediyesi tarafından bu yıl 40'ıncısı düzenlenen "Uluslararası Aksu Festivali" etkinlikleri kapsamında şarkıcı Aleyna Tilki konser verdi.

Giresun Uluslararası Aksu Festivali etkinlikleri kapsamında Gençlik Gecesi düzenlendi. Atatürk Meydanı'ndaki gecede şarkıcı Aleyna Tilki konser verdi. Öncesinde festival etkinlikleri kapsamında Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu ve kardeş şehir Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ile birlikte festival ateşi yakıldı. Dakikalarca süren havai fişek gösterilerinin ardından sahne alan şarkıcı Aleyna Tilki'ye Belediye Başkanı Kerim Aksu tarafından fındık sepeti ve fındık başımızın tacı heykeli verildi.

Gecede konuşan Belediye Başkanı Aksu, "Giresun'da düzenlediğimiz Uluslararası Aksu Festivali 40'ıncı yılına ulaştı. Bir tarafta festivalimiz diğer tarafta ise Atatürk'ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı var. Biz bu iki kutlamayı bir arada yapıyoruz. Her yıl gençlerimiz hangi şarkıcıyı Giresun'da dinlemek istiyorsa o şarkıcımızı getirmeye çalışıyoruz. Bu yılda genç sanatçımızı ilimizde görmek ilimizdeki hayranlarıyla buluşturduğumuz için mutluyuz" dedi.

Konuşmanın ardından şarkıcı Aleyna Tilki konserine devam etti. Atatürk Meydanı'nı dolduranlar Tilki'nin seslendirdiği şarkılarla coştu. Tilki, seslendirdiği pop şarkılarının yanı sıra Türk Halk Müziği türkülerini de söyledi.

Sağanak yağışa rağmen meydan genç şarkıcının hayranlarıyla doldu taştı.

