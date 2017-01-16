16.01.2017 19:40 Alex Tuncay Şanlı'nın yeni yaşını kutladı

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, eski takım arkadaşı Tuncay Şanlı'nın doğum gününü unutmadı. Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, eski takım arkadaşı Tuncay Şanlı'nın doğum gününü unutmadı.

Instagram hesabından Tuncay Şanlı'yla yaşadığı gol sevincine dair bir fotoğraf paylaşan Alex, "Doğum günün kutlu olsun kaptan. En iyi dileklerimle. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

16 Ocak 1982 tarihinde Sakarya'da dünyaya gelen Tuncay Şanlı, şu an memleketinin takımı Sakaryaspor'un başında.



