Alex'ten duygusal paylaşım

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, sosyal medya hesabından, sarı-lacivertli formayı giydiği dönem Şampiyonlar Ligi'nde penaltılarla eleyerek çeyrek finale yükseldikleri Sevilla maçından bir kare paylaştı.
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, sosyal medya hesabından, sarı-lacivertli formayı giydiği dönem Şampiyonlar Ligi'nde penaltılarla eleyerek çeyrek finale yükseldikleri Sevilla maçından bir kare paylaştı. Fenerbahçe ile efsaneleşen eski Brezilyalı futbolcu Alex de Souza, Instagram hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Sarı-lacivertlilerin, 2007-2008 Şampiyonlar Ligi sezonunda, deplasmanda 3-2'lik skorun ardından penaltı atışları sonucu elediği Sevilla maçından bir kare paylaşan Alex, "Hayatımda gördüğüm en buyuk atmosferlerden biri. Sevilla 3-2 Fenerbahce. Oynadığım en güzel maçlardan biri. Fenerbahçe'ye, bu maçta oynayabilme şansını bana verdiği için teşekkür ederim. 04/03/2008 unutulmaz bir geceydi" ifadelerini kullandı. Brezilyalı efsanenin bu paylaşımı, Fenerbahçeli taraftarlar büyük ilgi gördü.
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