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Alevlerin arasında kalan kadını komşuları kurtardı
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Alevlerin arasında kalan kadını komşuları kurtardı

Başkent'te, bir apartmanın giriş katında bulunan dairede çıkan yangında mahsur kalan kadın, apartman görevlisi ve komşusu tarafından kurtarıldı. Aynı apartmanda bulunan bir bebek de dumandan etkilendi.

Başkent'te, bir apartmanın giriş katında bulunan dairede çıkan yangında mahsur kalan kadın, apartman görevlisi ve komşusu tarafından kurtarıldı. Aynı apartmanda bulunan bir bebek de dumandan etkilendi.
Olay, gece saatlerinde Çankaya'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Bahçelievler Mahallesi 53. Sokak'ta bulunan bir apartmanın giriş katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevlerin arasında kalan Ece isimli üniversite öğrencisi, başından yaralanmış halde apartman görevlisi ve komşusu tarafından kurtarıldı.
Yangının ardından apartman sakinleri hızla tahliye edilirken, polis ve itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansa alarak ilk yardımda bulundu. Yarlı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Hızla alevlere müdahalede bulunan itfaiye erleri, bir yandan da dairede mahsur kalanların olması ihtimaline karşı arama çalışması başlattı. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen bir bebeği ambulansa alarak müdahalede bulundu.
Evleri dumanla dolan vatandaşlar, uzun süre sokak üzerinde itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izledi. Yanan dairenin bulunduğu apartmanda yaşayan Canan Kırımsoy, "Evin içinde duman görülmüş, ardından çok büyük bir yangın olduğu ortaya çıktı. İçerideki bir kişinin başı çok ciddi bir şekilde yaralanmış. Onu hastaneye kaldırmışlar. Neden çıktığını biz de bilmiyoruz. Çok büyük bir yangın oldu" şeklinde konuştu.

"ÇIĞLIKLARI DUYDUM, KAVGA EDİYORLAR SANDIM"
Apartman görevlisiyle beraber, alevlerin arasında kalan kadını kurtaran Dilan Bedirhanoğlu ise, şöyle konuştu:
"Odamda uyuyordum. Çığlıkları duydum. Kavga ediyorlar zannettim. Perdeyi araladım. Kız 'imdat' diye bağırınca, alevleri fark ettim. Su aldım, sonra kendimi evden atım. Kapıya geldim apartman görevlisinin elinde yangın söndürme tüpü vardı. Kız kapıya kadar geldi, içeride bayıldı. Çıkartmaya çalıştım dışarı çektim. Onu çıkardık, itfaiyeyi, polisi aradım. Çok korktum içeride birileri var diye; çünkü bir şeyler yıkılıyordu hala. Kızın kafası kanıyordu. Kafasına bir şey mi düştü acaba? Sonra alevler pencerelerden çıkmaya başladı. İtfaiyeyi aradık. Sonra dışarı taşıdık kızı. İçeri fener tuttuk, birisi var mı diye. İçerisi girilecek gibi değildi."

AYNI ADRESE İKİNCİ İHBAR İDDİASI
Yangın esnasında başından yaralanan kadının evde misafir olarak kaldığı öğrenildi. Olaydan 2 saat önce, aynı adres için yangın ihbarı yapıldığı; şahsın, olay yerine gelen polis ve itfaiye ekiplerine, küçük bir yangın çıktığını ve kendi çabalarıyla söndürdüğünü söylediği, bunun üzerine ekiplerin ihbarı asılsız olarak değerlendirdiği iddia edildi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
(Musa Erdoğan - Onur Emre Durak-Caner Ünver/İHA)

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