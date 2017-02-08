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Alevilerden referanduma destek
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Alevilerden referanduma destek

Malatya'da Alevi vatandaşların yaşadığı iki büyük mahallenin muhtar ve temsilcileri, yakında yapılacak referandumda 'evet' oyu kullanacaklarını açıkladı.

Malatya'da Alevi vatandaşların yaşadığı iki büyük mahallenin muhtar ve temsilcileri, yakında yapılacak referandumda 'evet' oyu kullanacaklarını açıkladı.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde alevi vatandaşların yaşadığı Yaylımlı ile Yeşilyurt ilçesine bağlı Atalar (Haçova) köylerinin muhtar ve temsilcileri, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ı ziyaret etti. Başkan Çakır'a ziyaretin anısına bağlama hediye ede muhtar ve mahalle temsilcileri, özellikle Malatya'nın büyükşehir olduktan sonra mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı Nisan ayında yapılması planlanan yeni Anayasa değişikliği referandumunda Alevi köyleri olarak 'evet' oyu kullanacaklarını açıkladılar.

"ELİMİZDEN GELDİĞİ KADAR EVET'ÇİYİZ "
Köylerine yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çakır'a teşekkür eden Yaylımlı Köyü Muhtarı Şeyho Karabulut, "Başkanımdan çok memnununuz. Altyapı hizmetini geçen sene başlattı, halen yapılıyor. Kendilerine huzurunuzda teşekkür ediyorum. Köy olarak başkanımızın arkasındayız ve biz elimizden geldiği kadar 'evet'çiyiz" dedi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından köylerine yapılan alt yapı hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirmek ve referandumda 'evet' oyu kullanacaklarını paylaşmak için Başkan Ahmet Çakır'ı ziyaret ettiklerini belirten Muhtar Şeyho Karabulut, her zaman Başkan Çakır'ın arkasında olduklarını ifade etti.
Atalar Mahallesi sakinlerinden Tahir Duran da, mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çakır'a teşekkür ederek, her zaman yanında olduklarını söyledi.

"DARBE BAŞARILI OLSAYDI EN ÇOK SIKINTIYI ALEVİLER ÇEKECEKTİ"
Atalar Mahallesi sakinlerinden Ali Duran ise, 15 Temmuz'da yaşanan FETÖ darbe girişimine değinerek, "Darbe girişiminin ikinci ayağı Malatya'ydı. O gün buradan havalanacak bir uçağın darbecilere ne kadar güç sağlayacağını hepimiz biliyorduk. Ama Başkanımızın emriyle iş makineleri, başta havaalanı olmak üzere askeri birliklerde önlem aldı. Ama şunu bilmeliyiz ki darbe gerçekleşmiş olsaydı en çok sıkıntıyı biz Aleviler çekecektik. Cumhurbaşkanımızın talimatları ile hepimiz meydanlarda olduk, her zaman da yanlarında olacağız" diye konuştu.

"BENİM İÇİN BÜYÜK BİR SÜRPRİZ OLDU"
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, özellikle Alevi vatandaşların yaşadığı bu iki mahallenin desteklerinden dolayı teşekkür etti. Hediye edilen bağlamanın kendisi için de bir sürpriz olduğunu söyleyen Başkan Çakır, yapılacak olan referandumun ülke için oldukça önemli olduğunu vurguladı. Türkiye'nin savaş çemberi içerisinde yer alan bir bölgede bulunduğunu belirten Çakır, "Ülkemizin kalkınmaya ihtiyacı olan bir dönemdeyiz. Artık halkın iradesinin daha çok temsil edildiği bir süreçteyiz" diye konuştu.

"BU SORUMLULUK SAHİBİ BİR DAVRANIŞ"
Yaylımlı ve Atalar mahallelerinin de referandumda 'evet' oyu kullanacaklarını açıklamasının kendileri adına oldukça önemli olduğunu kaydeden Başkan Çakır, "Bu davranışınızı ben sorumluluk sahibi, geleceğine sahip çıkan, ülkesine ve iradesine sahip çıkan bir anlayış olarak değerlendiriyorum. İnşallah ülkemiz için güzel bir netice olur" ifadelerini kullandı.

"İÇERİDE VE DIŞARIDA BİRLİK İÇERİSİNDE OLMALIYIZ"
Türkiye'nin güçlü bir dinamiğe sahip olduğunun altını çizen Başkan Çakır, "Bölgenin istikrarı için, Türkiye'nin güçlü olması çok önemli. Bu Ortadoğu için, İslam coğrafyası için, Balkanlar için, Türki Cumhuriyetler için çok önemli. Dolayısıyla biz daha güçlü olmak zorundayız. İçeride ve dışarıda birlik içerisinde olmalıyız" dedi.
Farklı siyasi görüş ve düşüncelerin olabileceğini de belirten Çakır, "Ama mevzu ülke ise, gelecek ise, kalkınma ise, insanlık ise bu konularda hep bir olmamız lazım" diye konuştu.
Mahalleleri ziyaret ettiklerinde kendilerine en çok gelen taleplerin yolların iyileştirilmesi olduğunu ifade eden Başkan Çakır, "Her ilçemizde bir planlama yaptık. 2015 yılında bin 200 kilometre yol bitirildi, 2016 yılında da 923 kilometre yolu tamamladık" dedi.
Bütün ilçelere hizmetlerin eşit gitmesi için gayret gösterdiklerinin altını çizen Başkan Çakır, şöyle konuştu:
"Mahallelerimize çok ciddi çalışmalar yapıldı. Yol, genişleme, köprü gibi çalışmaları yaptık. Muhtarlarımız ile birlikte daha fazla hizmeti nasıl götürebilir diye çalışıyoruz. Bu yollar yapıldıkça aslında köylerimiz merkezle arasındaki mesafeler da azalmış oluyor. Bu nedenle ilk önceliğimiz yolları yapmak, tabi içme suyu kanalizasyon gibi ihtiyaçları da gidermek için mücadele ediyoruz."
(Mehmet Türel /İHA)
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