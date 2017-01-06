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Alevi Vakfı Başkanından HDP'li Sancar'a dava
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Alevi Vakfı Başkanından HDP'li Sancar'a dava

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, 'Bizimle ilgili sözde soru önergesi veren Diyarbakır HDP Milletvekili Mithat Sancar beni AKP üyesi olarak ilan etti. 17 yıldır Türkmen Alevi Bektaşi Vakfını kurduğum günden bugüne kadar hiçbir partiye üyeliğim yoktur. Eğer ki sen benim AKP'deki üyeliğimi ispat edemezsen sen müfterisin' dedi.

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, "Bizimle ilgili sözde soru önergesi veren Diyarbakır HDP Milletvekili Mithat Sancar beni AKP üyesi olarak ilan etti. 17 yıldır Türkmen Alevi Bektaşi Vakfını kurduğum günden bugüne kadar hiçbir partiye üyeliğim yoktur. Eğer ki sen benim AKP'deki üyeliğimi ispat edemezsen sen müfterisin" dedi.

Türkmen Alevi Derneği Genel Başkanı Özdemir, düzenlediği basın açıklamasında, 2 Ocak 2017 tarihinde Kanal A'da yaptığı konuşmalarının bir takım çevreler tarafından cımbızlanarak tarafına ve düşündükleri kardeşlik ülküsüne linç kampanyasına dönüştüğünü belirtti. Diyarbakır HDP Milletvekili Mithat Sancar'ın bir video paylaşımı üzerine kendisinin Twitter'dan hakaretli saldırıya ve ölüm tehdidine maruz kaldığını ifade eden Özdemir, 15 Temmuz darbe sürecinden sonra kimin dost, kimin düşman olduğunun apaçık ortada olduğunu söyledi. Özdemir, "Bin yıldır bu coğrafyada barış ve kardeşlik içerisinde yaşıyor, var olmaya çalışıyoruz. Biliyoruz ki malımıza, canımıza, varlığımıza kastedenler kimi zaman elinde silahla meydanlarda, muvaffak olamazlarsa da kuzu postuna bürünerek ve aramıza girerek saldırılarını sürdürüyorlar. Ülkemiz zor ve meşakkatli yollardan geçiyor bu günlerde. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kimin dost, kimin düşman, kimin vatansever, kimin hain, kimin kahraman olduğu apaçık ortadadır. Her şey tam dizüstü çökertilmeye gelmişken ülkem ve milletim, bir takım kanaat önderlerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve bu ülkeyi yönetenlerin güçlü iradeleri ile öngörüşü, sağduyusu ve kararlı duruşu ile tehlike bertaraf edilmiştir" şeklinde konuştu.

Programdaki konuşmalarının başka yere çekildiğini vurgulayan Özdemir, "O programın özünde benim kast ettiğim şey; Allah korusun düşmanlarımız ülkemizi istila edecek olursa Alevi-Sünni ayrımı yapmayacaklar hepimizi katledecekler, bu saldırılar terör örgütlerini kullanarak yapılan birer dış saldırıdır. Dış saldırılara karşı birbirimize düşmeden kenetlenmeli, birlik olmalıyız. Düşmanlarımız ülkemizi de Suriye haline getirmek istiyorlar. Özellikle buna vurgu yapmıştım. Kardeşlik ve barış içerisinde yaşamanın önemine vurgu yapmıştım. Suriye örneğine işaret edip Alevi kanaat önderlerinin çıkarak kargaşada, kavgada, savaşta rahat edemeyeceklerine vurgu yapmıştım. Ve hala ve ısrarla diyorum ki bizler Alevi Bektaşi toplulukları, devletimiz ve komşularımızla barış ve kardeşlik içerisinde yaşadık. Hısım olduk, akraba olduk, arkadaş, yaren olduk ama asla düşman olmadık, kin gütmedik" ifadelerini kullandı.

"Kim siz-biz diye konuşuyor, bilin ki o toplumumuzun köküne dinamit yerleştiriyor"

Özdemir, "Elbette ateş düştüğü yeri yakar. Ancak topluluk olarak hissemize düşenden fazla ateşi kucaklamaya çalıştık inancımız gereği. Suyu bulandırtmayacağız arkadaşlar. Birileri rahat yaşasın, sırça köşklerde otursun, bir eli yağda bir eli balda yaşasın diye biz dünyamızdan vazgeçmeyeceğiz. FETO terörü, PKK terörü, PYD, DEAŞ terörü derken emperyal güçlerin ülkemizi, birliğimizi, dirliğimizi bozmaya yönelik olası çıkartılacak mezhepsel terör ve çatışmalara asla izin vermeyeceğiz, ona alet olmayacağız, olmaya çalışanlara da engel olacağız. Israrla söylüyorum biz şunun bunun adamı olmadık. Bölücü parti hariç bütün partiler eşit mesafedeyiz. Biz devletimizden taraftık ve hep öyle kalacağız. Beni yanlış anlayan sade, işinde gücünde olan, kardeşlik felsefesini ülkü edinmiş başta Alevi vatandaşlarımıza sesleniyorum. Başından sonuna anlatmak istediğim şey bir olalım, diri olalım, kardeşlik içinde barış ve huzur içinde yaşayalım. Neresi yanlış bunun? Kim ki ikilik çıkarıyor, kim ki siz-biz diye konuşuyor, bilin ki o toplumumuzun köküne dinamit yerleştiriyor demektir. Tıpkı Suriye örneğinde olduğu gibi çıkacak kavgada kimse rahat edemeyecektir. Başta da benim sade vatandaşım. Yunus Emre'nin dediği gibi, 'Bugün canların bir olma' günüdür. Hz. Mevlana'nın çağrısına kulak verme davetine icabet etme günüdür. 'Ne olursan ol yine gel' demiştir. 'Eline, beline, diline sahip ol' diyen Hünkar Hacı Bektaşi Veli'ye kulak vermeliyiz. Dilimizden kardeşlik türküsü düşmemeli, incinsek de incitmemeliyiz kimseyi. Son söz; kardeşimiz olsa birliğimize, dirliğimize kastedenlerin karşısında olacağız arkadaşlar. Benim o gün de, bu gün de söylediğim budur, yarın da bu olacaktır" diye konuştu.

"Sen müfterisin"

HDP'li vekile dava açtığını belirten Özdemir, "Bizimle ilgili sözde soru önergesi veren Diyarbakır HDP Milletvekili Mithat Sancar beni AKP üyesi olarak ilan etti. 17 yıldır Türkmen Alevi Bektaşi Vakfını kurduğum günden bugüne kadar hiçbir partiye üyeliğim yoktur. Eğer ki sen benim AKP'deki üyeliğimi ispat edemezsen sen müfterisin. Bununla ilgili de ona yargıda dava açtım. Sosyal medyada üstüme çok geliyorlar, bir takım partilerin amblemlerini kullanıyorlar. Cumhuriyet Savcılığına da bu konuda suç duyurusunda bulunduk. Bana hakaret edenlerin Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza ve hükümet yetkililerine de hakaret ettiğini gördük. Bu hesapların hepsini savcılığa verdik. Bizim kimseden korkumuz yok, biz birilerini rahatsız etmişiz ki o müfteri milletvekili beni AKP üyeliği ile suçladı. Ben HDP hariç bütün partilere eşit mesafedeyim" şeklinde konuştu.
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