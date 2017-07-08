Alev alev yandı!

Kütahya'da çıkan yangında tarihi 2 ahşap bina kullanılamaz hale geldi.
Kütahya'da çıkan yangında tarihi 2 ahşap bina kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, Saray Mahallesi Gümüşeşik Sokak'ta, M.A.S'ye ait tarihi 2 katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı saran alevler, bitişiğindeki tarihi ahşap binaya sıçradı. Yangın ihbarının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kütahya Belediyesinin itfaiye ekipleri, yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü tarihi binalar, kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, yangın esnasında her 2 binada da kimsenin olmadığı belirtildi. (Hüseyin Efe / İHA)
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