Alev alev yandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kamyonun yanması yoldan geçen bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kamyonun yanması yoldan geçen bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre, Siverek-Karacadağ karayolunun 20'nci kilometresinde Mehmet Aydın Çakan'ın kullandığı 47 AC 487 plakalı kamyonun motor kısmından dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden Çakan, yol kenarında durarak aracı terk etti.

Çevredekiler ve sürücü durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiyenin müdahale ettiği yangın yarım saatlik çalışmayla söndürüldü. Aracın kabini tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, yangının motor arızası nedeniyle çıktığı belirtildi.

(Cuma Sarı/İHA)