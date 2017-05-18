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Alev alev yandı
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Alev alev yandı

Ankara'da seyir halindeyken alevler içinde kalan otomobil, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Ankara'da seyir halindeyken alevler içinde kalan otomobil, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.
Olay, akşam saatlerinde Çankaya'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Vekaletler Caddesi üzerinden Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan N.E.A.'nın idaresindeki 06 BN 0633 plakalı otomobilin motor kısmından henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı. Otomobilin yandığını son anda fark ededen sürücü, kendini araçtan dışarı attı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler otomobilin tamamını sardı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hızla alevlere müdahalede bulunan itfaiye erleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
(Musa Erdoğan-Caner Ünver/İHA)

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