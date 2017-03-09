Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeki otomobil motor kısmında çıkan yangın sonrası alev alev yandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeki otomobil motor kısmında çıkan yangın sonrası alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Küçükerdoğan idaresindeki 06 BD 9863 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından duman yükselmeye başladı. Otomobilini Selçuk Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Kavşağında durduran sürücü Mustafa Küçükerdoğan, alev alan motor kısmını söndürmeye çalıştı. Sürücünün müdahalesinin yetersiz kalması üzerine çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiyeye haber verildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alev alev yanan otomobili yaptığı soğutma çalışmasının ardından söndürdü. Yangın sonrası otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi. Otomobilin alev alev yanması çevredeki bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülendi.

Yangın nedeniyle bir süreliğine kapatılan Konya-Ankara karayolu aracın söndürülmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı.

(Ömer Keleş /İHA)