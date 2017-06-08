ALES sonuçları açıklandı

ALES sonuçları adayların erişimine açıldı. Akademik anlamda ilerleme kaydetmek isteyen adayların katılımını gerçekleştirdiği ALES, sonuçları ile ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlandı.

ALES sonuçları için bekleyiş son buldu. ÖSYM'nin günler öncesinden de duyurduğu gibi ALES bahar dönemi sonuçları az önce adayların erişimine açıldı. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin AİS sisteminden de erişebilecekler.. Şuan resmi siteden sınav sonucu açıklaması yapıldı ve adayların erişimine açıldı.

İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Sınav ve yerleştirme sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçlar ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklandıktan sonra 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM'ye başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde (sınav tarihinden bir gün sonra başlamak üzere) aynı şekilde yapılmalıdır.

Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük zaman aşımı süresini durdurmaz. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi hesabına gerekli ücreti yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekir.

Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış ve ekinde banka dekontu bulunmayan dilekçeler kesinlikle işleme alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL YAPILDI?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okundu ve bilgisayar ortamında değerlendirildi. Adayların her testteki sorulara verdiği doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplandı, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edildi.

Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplandı, adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürüldü. Böylece her aday için Sayısal-1, Sayısal-2,

Sözel-1, Sözel-2 Standart Puanlar (SP) hesaplandı.

Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplandı.