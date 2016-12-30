30.12.2016 13:26 Alemşahlı'nın içme suyu sorunu gideriliyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Sarıgöl'ün Alemşahlı Mahallesi'ne paket içme suyu arıtma tesisi kazandırarak mahallenin içme suyu kalitesini arttırmak için çalışmalarına başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Sarıgöl'ün Alemşahlı Mahallesi'ne paket içme suyu arıtma tesisi kazandırarak mahallenin içme suyu kalitesini arttırmak için çalışmalarına başladı.



MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisalı vatandaşlara daha kaliteli su temin etmek adına il genelinde içme suyu arıtma tesisleri inşa ediyor. Bu kapsamda, Sarıgöl'ün Alemşahlı Mahallesi'ne dünya standartlarında içme suyu temin etmek için MASKİ ekipleri harekete geçerek inşaat çalışmalarına başladı. Mahallede 60 metrekarelik alan üzerine kurulacak tesisin kalıpları çakıldı. Saniyede 10 litre verime sahip olan sondaja bağlantısı yapılacak olan tesiste, günlük 40 metreküp su arıtılarak mahalleliye ulaşan içme suyu daha kaliteli hale getirilecek.



Alemşahlı Mahalle Muhtarı Ahmet Ur, 20 yıllık içme suyu sorununun çözüme kavuşturulması için yapılan çalışmalar nedeniyle memnuniyetini dile getirdi. Muhtar Ur, "Mahallemizin içme suyu sorunu 20 yıl öncesine dayanıyordu. Sağ olsun geçen yıl MASKİ ekiplerimiz mahallemize yeni bir sondaj kuyusu açarak, yeni bir içme suyu kaynağı temin etti. Eskiden musluktan su içemiyorduk. Şimdi bu durum değişti ve değişmeye de devam ediyor. İçme suyu arıtma tesisi tamamlanınca suyumuzun kalitesi daha da artacak. Cengiz Başkanımızdan, Necati Başkanımızdan Allah razı olsun. Mahallemizde herkes yapılan çalışmalardan dolayı büyük memnuniyet duyuyor" dedi.

