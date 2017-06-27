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Albüm müjdesi verdi
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Albüm müjdesi verdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ilk kez sahne alan ünlü sanatçı Cengiz İmren, 'Ben geliyorum, çekilin yerimden' dedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ilk kez sahne alan ünlü sanatçı Cengiz İmren, "Ben geliyorum, çekilin yerimden" dedi.
Ramazan Bayramının 2'inci günü bir kulüpte sahneye çıkan Cengiz İmren, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. 10 yıllık bir aradan sonra albüm çıkarmaya hazırlanan ünlü sanatçı sevenlerine müjdeyi sahnede verdi.

YENİ ALBÜM MÜJDESİNİ VERDİ
Sahne öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cengiz İmren, yeni albümünün çok yakında çıkacağını ifade ederek "Yeni şarkılarımı söyleyeceğim. İki bayram arasından yeni albümümü çıkarmış olacağım inşallah. Sanki ilk kez albüm yapıyormuşum gibi bir heyecan var içimde" şeklinde konuştu.

"BAZILARI KENDİLERİNİ SON MOHİKAN İLAN ETMİŞ"
Geçtiğimiz günlerde "Artık onlar düşünsün" sözü ile magazin dünyasına bomba gibi düşen ünlü sanatçıya neden böyle bir cümle kullandığını soran basın mensupları, "Bu lafı boşluktan faydalananlara söylemiştim. Ben Cengiz İmren olduğumda bütün imparatorlar, babalar aktif çalışırken bu ismi yapmıştım. Ben ve diğerleri 10 yıldır yokuz. Bazıları kendilerini son mohikan ilan edip sesleriyle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama taklit her zaman aslını yüceltir. Ben geldiğim zaman bazı şeylerin değişeceği belli. Şarkı söylemek, bestelemek birde onarı insanlara beğendirmek çok farklı bir yetenektir" cevabını aldı.

"BEN GELDİM, ÇEKİLİN YERİMDEN"
"Neden yabancı müzik dinliyorsunuz" sorusuna ise İmren "Şarkılarım o yüzden kimseninkilere benzemiyor. Kimseden alıntı yapmıyorum. Benim şarkılarımı alarak bir yerlere gelen insanlar oluyor. Ses çıkarmıyorum, Cengiz İmren yokmuş gibi davranıyorum. Bundan sonra Cengiz İmren ve şarkılarından özür diledim. Üzülerek söylüyorum arkadaşlar,a maalesef ben geldim yine. Çekilin yerimden" dedi.
Sabahın ilk ışıklarına kadar sahnede kalan İmren hayranlarının fotoğraf çektirme isteklerini kırmayarak tüm sevenleri ile teker teker fotoğraf çektirdi.
(Eren Ayhan / İHA)

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