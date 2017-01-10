10.01.2017 01:19 Alaşehir'de trafik kazası: 1 ölü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir kamyonla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir kamyonla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.



Kaza Manisa'nın Alaşehir ilçesi Piyadeler Merzarlığı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alaşehir'den Salihli yönüne giden Ahmet D.'nin yönetimindeki 64 ER 561 plakalı damperli kamyon Piyadeler Mevkiinde bulunan döner kavşağa girerken, arkadan gelen, Zeki K. yönetimindeki 45 ZC 474 plakalı özel otomobiliyle kamyona yan taraftan çarptı.



Kazada otomobil sürücüsü Zeki K. (57), Ali K. (67) olay yerinde öldü, eşi Yeter K. ( 50) yaralandı. Sürcünün abisi Ali K. ise olay yerinde can verdi. Yaralılar Alaşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kamyon sürücüsü Ahmet D. jandarma tarafından gözaltına alındı.



Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

