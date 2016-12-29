29.12.2016 22:19 Alaşehir'de taşımalı eğitime kar engeli

Bugün bütün okullarda eğitim öğretime ara verilen Manisa'nın Alaşehir ilçesinde cuma günü de taşımalı eğitim verilen okullarda eğitim öğretime ara verildiği açıklandı. 22 okulda toplam 2 bin 2 öğrencinin cuma günü izinli sayılacakları ilçe merkezindeki öğrencilerin ise eğitim öğretime devam edecekleri öğrenildi. Bugün bütün okullarda eğitim öğretime ara verilen Manisa'nın Alaşehir ilçesinde cuma günü de taşımalı eğitim verilen okullarda eğitim öğretime ara verildiği açıklandı. 22 okulda toplam 2 bin 2 öğrencinin cuma günü izinli sayılacakları ilçe merkezindeki öğrencilerin ise eğitim öğretime devam edecekleri öğrenildi.



Alaşehir'de dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla sabaha kadar devam eden kar yağışı nedeniyle ilçede bulunan tüm okullar 29 Aralık günü tatil edilmişti. Kar yağışının yüksek kesimlerde yaklaşık 30 santimetreye ulaşması, yolların kapanması ve buzlanması ihtimaline karşı taşımalı eğitim gören 22 okulda 2 bin 2 öğrenciye cuma günü tatil ilan edildi.



Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle kaymakamlık oluru ve İlçe Hıfzı Sıhha Kurulu tarafından 136 güzergahtan gelerek, 22 merkezde eğitim gören 2 bin 2 öğrencimiz için 30 Aralık Cuma günü de tatil edildi. Şehir merkezinde eğitim gören öğrenciler eğitimlerine devam edecekler." dedi.

