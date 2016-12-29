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Alaşehir'de okullar bir gün tatil
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Alaşehir'de okullar bir gün tatil

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışının şehir merkezinde 10 santimetre, yüksek kesimlerde bulunan mahallerde yaklaşık 30 santimetre civarında olması nedeniyle okular bir gün tatil edildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışının şehir merkezinde 10 santimetre, yüksek kesimlerde bulunan mahallerde yaklaşık 30 santimetre civarında olması nedeniyle okular bir gün tatil edildi.

Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığının koordineli çalışması sonucu, özellikle yüksek kesimlerde bulunan mahallelerde kar yağışı nedeniyle yolların kapandığı, taşımalı öğrencilerin yaşanabilecek kazalara karşı önlem amacıyla kaymakamlık oluru ve Hıfzı Sıhha Kurulu kararıyla ilçedeki okulların 29 Aralık Perşembe günü bir günlüğüne tatil edildiği öğrenildi. Alaşehir'de toplam 108 eğitim kurumunda eğitim gören 18 bin 54 öğrenci ve 1.075 öğretmen idari izinli sayılacak.

Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, "Alaşehir'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve meteorolojiden aldığımız bilgiler doğrultusunda, kar yağışının devam edeceği gerekçesiyle, özellikle yüksek kesimlerden taşımalı sistemle gelen öğrencilerimizin kaza riski karşısında okullarımızı bir gün süreyle tatil ettik. Cuma günü için hava durumuna göre ayrıca bir değerlendirme yapılacaktır" dedi.

Alaşehir merkezde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde yaklaşık 30 santimetreye ulaştığı öğrenildi.

Alaşehir'de 4 bin 300 öğrenci taşımalı sistemle eğitim görüyor.
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