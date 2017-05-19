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Alarma aldırış etmeden kasayı boşalttılar
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Alarma aldırış etmeden kasayı boşalttılar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çalan alarma aldırış etmeyen hırsızlar, girdikleri kuruyemiş dükkanında 20 saniyede sigaraları ve kasadaki bozuk paraları çaldı. Gedikleri motosikletle kayıplara karışan hırsızlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çalan alarma aldırış etmeyen hırsızlar, girdikleri kuruyemiş dükkanında 20 saniyede sigaraları ve kasadaki bozuk paraları çaldı. Gedikleri motosikletle kayıplara karışan hırsızlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ta bir kuruyemiş dükkanına motosikletle gelen 2 kişi, iş yerinin yan tarafındaki camı parke taşıyla kırarak alarmın çalmasına aldırış etmeden içeri girdi. Hırsızlar, yaklaşık 20 saniye kaldıkları dükkanda sigara ve bin TL para çaldı.
Oğluna ait markette oğluyla birlikte çalıştığını belirten Mehmet Ali Özüm, iş yerlerinde 2016 yılının başında da hırsızlık olayı meydana geldiğini, bu olayın ardından güvenlik kamerası taktırdıklarını belirterek "2016 yılında yaklaşık 3-4 bin lira para ve sigara çalınmıştı. Dün gece de yine para ve sigara olarak bin liranın üzerinde zararımız var. Bir de kırılan büyük bir cam. Hırsızlardan bir tanesi maskeli diğerinin ise yüzü açık. Yüzü açık olan şahsı hem polis hem biz teşhis ettik. Emniyet güçlerine kamera görüntülerini verdik. Hırsızların en kısa sürede yakalanmasını bekliyoruz" dedi.
(Arif Kaplan/İHA)

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