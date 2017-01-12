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Alanyaspor taktik çalıştı
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Alanyaspor taktik çalıştı

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Aytemiz Alanyaspor, cumartesi günü ligde sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, Teknik Direktör Hüseyin Kalpar yönetiminde yapılan antrenman toplu halde koşu ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başladı. Daha sonra taktik çalışmalarına geçen turuncu-yeşilliler daha sonra geniş alanda çift kale taktik maçı yaptı. Antrenman esneme hareketleriyle sona erdi. Sakatlığı bulunan Isaac Sackey antrenmana katılmadı. Nuru Suley ise fizyoterapist Ali Şanlı gözetiminde koşu yaptı. Ülkesinden dönen Vagner Love ise antrenör Kortan Aktürk gözetiminde takımdan ayrı çalıştı.
Turuncu-yeşilli takım maç hazırlıklarını yarın saat 14.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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