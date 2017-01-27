Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktörlüğe Saffet Susiç getirildi.
Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktörlüğe Saffet Susiç getirildi. Hüseyin Kalpar ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına başlayan Aytemiz Alanyaspor, Saffet Susiç ile anlaştı. Türkiye'de daha önce İstanbulspor, Konyaspor, Ankaragücü, Ankaraspor ve Çaykur Rizespor takımlarında görev alan 61 yaşındaki teknik adam son olarak Fransa'nın Evian takımını çalıştırmıştı. Susiç yaklaşık 1 yıldır takım çalıştırmıyordu. (Erdal Anak/İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.