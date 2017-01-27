Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktörlüğe Saffet Susiç getirildi.

Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktörlüğe Saffet Susiç getirildi.

Hüseyin Kalpar ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına başlayan Aytemiz Alanyaspor, Saffet Susiç ile anlaştı.

Türkiye'de daha önce İstanbulspor, Konyaspor, Ankaragücü, Ankaraspor ve Çaykur Rizespor takımlarında görev alan 61 yaşındaki teknik adam son olarak Fransa'nın Evian takımını çalıştırmıştı. Susiç yaklaşık 1 yıldır takım çalıştırmıyordu.

(Erdal Anak/İHA)