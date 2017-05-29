Alanyaspor-Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'a konuk oldu. Fenerbahçe ile üçüncülük yarışında olan sarı-kırmızılı ekip, rakibinin puan kaybettiği haftada kazanmak için sahaya çıktı.

İLK YARIDA 4 GOL OLDU

Mücadelenin ilk yarısı son derece tempolu geçerken, iki takım da açık futbol oynadı. Konuk ekip Galatasaray 14. dakikada Bruma, 17. dakikada Sinan Gümüş'ün golleriyle 2-0 öne geçti.

Sarı-kırmızılı ekibe 23. dakikada Love ile cevap veren Alanyaspor, farkı 1'e indirdi. Ancak Galatasaray'ın üçüncü golü gecikmedi.

28. dakikada sahneye çıkan son haftaların formda ismi Sinan Gümüş, kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü attı.

4 gole sahne olan ilk yarıyı Galatasaray 3-1 öne kapattı.

LOVE FARKI 1'E İNDİRDİ

Mücadelenin 75. dakikasında Love'ın vuruşunda top Ahmet Çalık'ın eline çarptı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltıda topun başına gelen Love meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 3-2'ye taşıdı.

Maçın kalan dakikalarından başka gol olmadı ve Galatasaray, Alanyaspor'u 3-2 yendi.

GALATASARAY FENERBAHÇE'Yİ YAKALADI

Alanyaspor'u deplasmanda yenerek puanını 61'e yükselten Galatasaray, Trabzonspor'la berabere kalan Fenerbahçe ile puanını eşitledi.

Süper Lig'in son haftasında oynanan maçların sonuçlarına göre ligi üçüncü sırada bitirecek ekip belli olacak.

ALANYASPOR: 2 - 3 :GALATASARAY

Maç Sonu: Hakem maçı bitiren düdüğü çaldı. Galatasaray zorlu mücadeleyi 3-2 kazandı.

90+3. dakika: Eren'in Tzavellas'a yaptığı harekete hakem faul kararı verdi. Bu pozisyona itiraz Bruma ve Sackey sarı kart gördü.

90+2. dakika: Podolski'nin yerine Eren Derdiyok oyuna giriyor.

90. dakika: Alanyaspor üst üste 3. kornerini kullanıyor. Ev sahibi ekip büyük bir baskı kurdu. Sol kanattan yapılan ortaya Vagner Love vuramadı, Linnes'in müdahalesiyle top yükselirken kalesinden çıkan Muslera'nın yerde kalması sebebiyle hakem faul kararı verdi. Maçın sonuna en az 3 dakika ilave edildi.

89. dakika: Emre Akbaba'nın sağ kanattan Vagner Love'a gönderdiği ortada Sabri kafasıyla topu kornere gönderdi.

88. dakika: Sağ kanattan hızla hücuma çıkan Alanyaposr'da Vagner Love'ın pasında Berkan'ın şutu yan ağlarda kaldı.

87. dakika: Alanyaspor'un sağ kanattan gerçekleştirdiği hücumda ceza sahasına yapılan ortaya Vagner Love vurdu, top Muslera'da kaldı. Rodrigues'in müdahalesine faul kararı veren hakem Halil Umut Meler sarı kırmızılı oyuncuya da sarı kartını gösterdi.

86. dakika: Alanyaspor'un sağ kanattan gerçekleştirdiği hücumda ceza sahasına yapılan ortaya Vagner Love vurdu, top Muslera'da kaldı.

85. dakika: Alanyaspor iyi pas yaparak rakip yarı sahaya geçiyor. Ev sahibi ekip beraberlik golü için ataklarını sıklaştırıyor.

84. dakika: Kullanılan köşe vuruşunda savunma topu uzaklaştırdı. Dönen topta ceza sahası içine yapılan ortaya yine Alanyaspor savunması kafayı vurdu.

83. dakika: Galatasaray'da Rodrigues sol kanattan ceza sahası içine girerken savunmanın müdahalesiyle top kornere gitti.

82. dakika: Alanyaspor farkı 1'e indiren golü kaydettikten sonra baskısını arttırdı. Cenk Ahmet oyuna girdikten sonra Alanyaspor daha etkili olmaya başladı. Cenk Ahmet'in sağ kanattan arka direğe yaptığı ortayı kaleci Muslera iki hamlede kontrol etti.

81. dakika: Sol kanattan ceza sahası içine gönderilen topu karambolde Ahmet Çalık uzaklaştırdı.

80. dakika: Alanyaspor'da Emre, Josue'yi çalımlayıp ceza sahasına girdi. Savunmanın müdahalesiyle yerde kalan Emre hakemden penaltı bekledi fakat Halil Umut Meler oyunu devam ettirdi.

78. dakika: Alanyaspor hücumunda Love'a gönderilen topa Sabri kafa vurarak topu kornere gönderdi.

77. dakika: GOL! Vagner Love penaltıyı gole çevirerek aradaki farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan gelişen Galatasaray hücumunda Tolga'nın Podolski'ye göndermek istediği topu savunma araya girerek uzaklaştırdı.

76. dakika: Topun başına Vagner Love geldi.

75. dakika: Alanyaspor kulübesinde hareketlilik yaşanıyor. Biraz sonra oyuncu değişikliği yaşanabilir.

74. dakika: Sol kanattan Berkan'ın ortasında top savunmadaki Sabri'ye çarparak taca çıktı.

73. dakika: N'Sakala, Tolga ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem faul kararı verdi.

72. dakika: Podolski ceza sahası içine kaçan Bruma'ya doğru pasını gönderdi. Kalesinden çıkan Haydar kayarak topu kontrol etti. Bruma topu geçirebilse 4. golü atabilirdi.

71. dakika: Galatasaray hücumunda Rodrigues ceza sahası içinde yerde kaldı, Efecan'la girdiği mücadelede rakibinin müdahalesi sonrası yere düşen Rodrigues hakeme bakarken oyun devam etti.

70. dakika: Sol kanatta Rodrigues aldığı topla çizgiye inerken ortasını yaptı, savunma topu uzaklaştırdı.

69. dakika: Galatasaray sol kanadı kullanarak hücum geliştiriyor. Alanyaspor savunmasına çarpan top taca çıktı.

68. dakika: Galatasaray hücumunda sağ kanattan ceza sahası içine gönderilen ortada ön direkte topa kimse dokunamadı. Arka direkte araya giren savunma topu uzaklaştırdı.

67. dakika: Alanyaspor kendi yarı alanında top çevirmeye devam ediyor. Ev sahibi ekip boş pozisyon bulmaya çalışıyor.

66. dakika: Saha bir anda gerilirken iki takım oyuncuları araya girerek gerginliğin büyümesini önledi.

65. dakika: Alanyaspor hücumunda Tzavellas ile Sabri'nin ikili mücadelesi biraz sertleşince iki oyuncu birbirine girdi. Hakem ikisine de sarı kart gösterdi.

63. dakika: 2 dakika önde oyuna giren Rodrigues, Podolski'den aldığı topla ceza sahasına girerek içeri çıkarmak istedi, savunma topu kornere gönderdi.

62. dakika: Galatasaray'da oyundan çıkan iki oyuncu da mutsuz bir şekilde kenara geldi. Jest ve mimiklerinden oyuna devam etmek istedikleri anlaşılıyor.

61. dakika: Sinan Gümüş'ün yerine Rodrigues, Sneijder'in yerine de Josue oyuna dahil oluyor.

60. dakika: Alanya'da oldukça tempolu bir mücadele oynanıyor. Maçın ilk yarısındaki yüksek tempo ikinci devre de devam ediyor. Top bir o kalede, bir bu kalede. İki ekip de gol arıyor. Alanya'da 4 bin 577 kişi Alanyaspor - Galatasaray maçını izliyor.

59. dakika: Galatasaray sol kanattan Linnes-Bruma ikilisyile geldi. Bruma'nın topunu alan Podolski'nin içeri gönderdiği topu savunma kontrol etti.

58. dakika: N'Sakala'nın getirip Fernandes'e verdiği topta sol kanattan içeri dönen Fernandes'in topunda savunma araya girerek tehlikeyi önleyen isim oldu.

57. dakika: Alanyaspor'da Emre Akbaba'nın sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta top az farkla yandan auta gitti. Alanyaspor baskısı sürüyor, ceza sahasına yakın noktadan çekilen sert şutta kaleci Muslera başarılı oldu. Tecrübeli kaleci topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

56. dakika: Kısa süreliğine yerde kalan Linnes ayağa kalkarak oyuna devam etti.

55. dakika: Galatasaray savunmasında Linnes rakibiyle girdiği hava topu mücadelesinde yerde kaldı.

54. dakika: Alanyaspor hücumunda Love'a gönderilen uzun topu kaleci Muslera kontrol etti.

53. dakika: Alanyaspor'da sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Fernandes'in kafa vuruşunu savunma çizgiden çıkardı.

51. dakika: Sağ kanatta topla buluşan Sneijder pasını ceza sahasının orta kısmında bulunan Podolski'ye verdi. Alman futbolcunun sert şutunda top üstten auta gitti.

50. dakika: Kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içine gönderilen topu kaleci Haydar kontrol etti.

49. dakika: Hızlı gelişen Galatasaray atağında Senijder, Podolski'den aldığı topu Selçuk'a gönderdi. Selçuk da kale önüne doğru pas atmak isterken savunma araya girdi ve top kornere gitti.

48. dakika: Vagner Love ceza sahası çizgisine paralel şekilde sol kanattan sağa doğru ilerleyip açı aradı, sonrasında sol ayağıyla şutunu çekti top üstten auta gitti.

47. dakika: Alanyaspor hücumunda savunmasına yardıma gelen Selçuk İnan'ın baskısı sonrası Alanyalı oyuncular pas hatası yaptı ve top taca çıktı.

46. dakika: Vagner Love'ın vuruşuyla karşılaşmanın ikinci yarısı başladı. N'Sakala'nın sol kanattan ilerlemeye çalıştığı pozisyonda araya giren savunma başarılı oldu top taca çıktı.

Devre Arası: Ve ilk yarı sona eriyor! İlk yarının sonucu Aytemiz Alanyaspor: 1 - 3 Galatasaray

45. dakika: Alanyaspor çok tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak. Topun başında Fernandes var. Junior Fernandes'in vuruşunda top az bir farkla direğin üstünden dışarı çıktı.

44. dakika: Sneijder'ın kaptırdığı top sonrası Alanyaspor kontra atağa çıktı. Vagner Love'un ara pasını Bruma çok güzel bir şekilde kesti.

43. dakika: Galatasaray'da Tolga Ciğerci sakatlık yaşıyor. Hakem oyunu durdurdu.

42. dakika: Bu sefer Aytemiz Alanyaspor'da Junior Fernandes uzaklardan kaleyi yokladı. Portekizli futbolcunun vuruşu farklı şekilde dışarı çıktı.

41. dakika: Sneijder şansını çok uzaklardan denedi ancak vuruşu üstten auta çıktı.

40. dakika: Selçuk İnan ara pasında Bruma'yı çok güzel gördü. Bruma'nın vuruşunu kaleci Haydar çok iyi çıkardı.

39. dakika: Vagner Love, Muslera'nın kale vuruşu kullanmasına engel olduğu gerekçesiyle sarı kart gördü.

38. dakika: Sackey'in sağ kanattan yerden ortasında Muslera, Vagner Love'dan önce davrandı ve topa sahip oldu.

37. dakika: Sol kanatta topla buluşan Junior Fernandes, kaleye paralel bir orta açtı ama o noktada hiçbir futbolcu yoktu.

36. dakika: Galatasaray bir kez daha atak geliştiriyor. Sabri'nin sağ kanattan açtığı orta etkisiz oldu ve pozisyonun devamında Podolski faul yaptı.

35. dakika: Aytemiz Alanyaspor sağ kanattan serbest vuruş kullandı. Galatasaray'da Ahmet Çalık savunmada başarılı bir hamlede bulundu.

34. dakika: Wesley Sneijder, Daniel Candeias'a yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

33. dakika: Galatasaray bir kez daha topu kazandı ve hızlı bir şekilde atağa çıkıyor.

32. dakika: Galatasaray çok etkili geldi! Çok adamla atağa katılan deplasman ekibi bir türlü şut imkanı bulamadı ve topu kaptırdı.

31. dakika: Lukas Podolski'nin vuruşunda top barajdan döndü...

30. dakika: Galatasaray çok tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanıyor.

29. dakika: Sneijder'ın ara pasında hareketlenen Linnes, bekletmeden topu içeri çevirdi. Gelişine çok sert ve düzgün vuran Sinan Gümüş, topu ağlara gönderdi ve maçtaki ikinci golünü kaydetti.

28. dakika: GOL! Galatasaray, Sinan Gümüş'ün golüyle farkı tekrar ikiye çıkarttı! Skor şimdi 3-1

27. dakika: Kullanılan serbest vuruşta ön direkte Candeias'ın hareketine hakem faul kararı verdi.

26. dakika: Sol kanattan gelişen Alanyaspor hücumunda Sinan Gümüş'ün Efecan'a yaptığı harekete hakem faul kararı verdi. Alanyaspor sol çaprazdan serbest vuruş kullanacak.

25. dakika: Maçtaki yüksek tempo devam ediyor. Bruma'nın pasıyla ceza sahası içinde buluşan Podolski'nin vuruşunda top kalecinin müdahalesiyle kornere gitti. Kullanılan köşe vuruşunda savunmadan dönen topa Selçuk uzaktan sert vurdu top üstten auta gitti.

24. dakika: GOL! Sol kanattan N'Sakala'nın getirip içeri ortaladığı topu alan Vagner Love muhteşem bir dönüşle topu önüne aldı ve güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Ligde 22. golünü atan Vagner Love farkı bire indirdi. Alanyaspor'da büyük bir sevinç yaşanıyor.

23. dakika: Orta sahada yaşanan ikili mücadele sonrasında Tzavellas ile Podolski arasında gerginlik yaşandı. Hakem iki oyuncuyu da uyardı.

22. dakika: Yaklaşık bir dakikalık tedavinin ardından oyun kaldığı yerden devam ediyor.

21. dakika: Sinan Gümüş'ün tedavisi saha içinde devam ediyor.

20. dakika: Alanyaspor'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Tzavellas'ın müdahalesi sonrasında Sinan yerde kaldı.

19. dakika: Alanyaspor bir anda 2-0 geriye düşmenin şokunu yaşıyor

18. dakika: Galatasaray hızlı oynanan mücadelenin 17. dakikasında 2 farklı üstünlüğü yakaladı.

17. dakika: GOL! Bruma sol kanattan ceza sahası içine girerek rakibini çalımladı, Bruma'nın çektiği şutu kalesini terk eden Haydar kurtardı, dönen topa Podolski vurdu savunma çizgiden çıkardı. Son olarak Sinan Gümüş kalenin boş olan sağ köşesine yaptığı vuruşla skoru 2-0'a getirdi.

16. dakika: Alanyaspor hücumunda Efecan'ın Sneijder'e yaptığı harekete hakem Halil Umut Meler faul kararı verdi.

15. dakika: Galatasaray, Bruma'nın attığı golle maçın 14. dakikasında 1-0 öne geçti.

14. dakika: GOL! Galatasaray hücumunda Wesley Sneijder'in muhteşem pasını kontrol edip dönerek topa vuran Bruma takımını öne geçiren golü kaydetti.

13. dakika: Efecan'ın Vagner Love'a gönderdiği ara pası tecrübeli yıldız kontrol edemedi. Galatasaray savunması topu uzaklaştırdı.

12. dakika: Alanyaspor hücumunda Vagner Love'a doğru atılan topu almak isteyen tecrübeli golcü Semih'e faul yaptı.

11. dakika: Alanyaspor'da Candeias sağ çaprazdan ceza sahasına girerken şutunu çekti, top kaleci Muslera'da kaldı.

10. dakika: Galatasaray savunmadan top çıkarmaya çalışıyor. Ön alanda Alanyasporlu futbolcuların baskısı var.

9. dakika: Efecan'la atak geliştirmeye çalışan Alanyaspor karşısında Galatasaray savunması başarılı oluyor.

8. dakika: Galatasaray hücumunda Podolski ceza sahası dışından çok sert vurdu ama top üstten auta gitti. Bruma'dan aldığı topla ceza sahası içinde buluşan Podolski'nin vuruşunda top yandan auta gitti. Sarı kırmızılılar önemli bir fırsattan faydalanamadı.

7. dakika: Efecan'ın Love'ı düşünerek gönderdiği ara pasında savunma tehlikeyi önledi.

6. dakika: Selçuk'la atak geliştiren Galatasaray'da Selçuk'un sol kanada attığı topa ofsayttaki Sinan yönelince hakem bayrağını kaldırdı.

5. dakika: Taçtan gelen topla çizgiye inerek içeri yapılan ortada kaleci Muslera kalesinden çıkarak topa sahip oluyor.

4. dakika: Podolski'nin Emre Akbaba'ya yaptığı müdahale sonrasında ev sahibi ekip faul atışı kazandı. Kendi yarı sahasından oyuna başlayan Alanyaspor oyunu sağ kanada taşıyarak hücum bölgesine ilerliyor. Savunmanın müdahalesiyle top taca çıktı.

3. dakika: Alanyasporlu oyuncuların ön alanda presi var. Galatasaray bu baskı sonrasında biraz zorlanarak topu karşı yarı alana taşıdı.

2.dakika: Galatasaray savunmasından dönen topları Alanyasporlu oyuncular topluyor. Üst üste üçüncü hücum denemesinde sol kanatta anlaşmazlık sonrasında top taca çıkıyor.

1. dakika: Podolski'nin vuruşuyla karşılaşma başladı. Maçın ilk hücumunu Alanyaspor gerçekleştirdi. Sağ kanattan içeri yapılan ortayı Ahmet Çalık uzaklaştırdı.

Maçtan Önce: Takımlar ve hakemler yeşil zemine geldi. İstiklal Marşımız büyük bir coşkuyla okunuyor.

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, N'Sakala, Tzavellas, Gassama, Lazic, Sackey, Efecan, Emre, Candeias, Fernandes, Vegner Love

YEDEKLER: Zlamal, Berkan, Birol, Landel, Emre, Taha, Cenk Ahmet

TEKNİK DİREKTÖR: Safet Susic

GALATASARAY: Muslera, Sabri, Semih, Ahmet, Linnes, Selçuk, Tolga, Sinan, Sneijder, Bruma, Podolski

YEDEKLER: Eray, Hakan, Carole, Yasin, Rodrigues, Josue, Eren

TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor