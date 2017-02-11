Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Alanyaspor farklı kazandı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Alanyaspor farklı kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Emre Akbaba'nın pasıyla ceza yayı sol tarafında topla buluşan Vagner Love'ın pasında penaltı noktası üzerinde Fernandes'in vuruşunda top sol köşeden filelerle buluştu. 1-0
12. dakikada, sağ kanattan Gassama'nın ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Fernandes'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
16. dakikada Tzavelas'in sol kanattan ortasına hareketlenen Efecan, topu müsait pozisyondaki Fernandes'e aktardı. Şilili oyuncunun vuruşunda top üstten dışarı gitti.
29. dakikada, Landel'in pasında rakibini şık bir çalımla geçen Love'un şutunda top az farkla auta çıktı.
45. dakikada Efecan'ın vuruşunda, kaleciden seken topa düzgün bir vuruş yapan Vagner Love topu ağlara gönderdi. 2-0
53. dakikada Serdar Gürler'in sol kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Scekic'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
71. dakikada sağ çaprazdan ilk rakibini geçerek ceza sahasına giren Vagner Love'un şutunda defans tehlikeyi uzaklaştırdı.
87. dakikada Efecan'ın ortasında arka direkte Emre Nefiz'in kafa vuruşunda kaleci son anda topu kornere çeldi.

Stat: Bahçeşehir Okulları Arena
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Erkan Akbulut xx, Osman Gökhan Bilir xx
Aytemiz Alanyaspor: Haydar xxx, Efecan Karaca xxx, Emre Akbaba xxx, Emre Nefiz (dk. 77 xx), N'Sakala xxxx, Tzavellas xxxx, Omeruo xx, Junior Fernandes xxx (Orvil Plet dk. 72 xx), Lamine Gassama xxx, Darko Lazic xx (Birol Parlak dk. 63 x ), Vagner Love xxxx
Yedekler: Zdenek Zlamal, Berkan Emir, İsmail Aissati, Taha Yalçıner
Teknik Direktör: Safet Susic
Gençlerbirliği: Hopf xx, Ahmet Oğuz xx, Uğur Çiftçi xx, Serdar Gürler xx, Dos Santos xx, Jonathan Ring xx (Murat Duruer dk. 46 xx), Escobar Baruffi xx (Muriç dk. 46 xx), Kamal Issah xx (Scekic dk. 23 xx), Abdul Rahman Khalili xx, Anıl Karaer xx, Etien Velikonja xx
Yedekler: Cengiz Demirtaş, Ferhat Görgülü, Vedat Milinkoviç, Orhan Şam
Teknik Direktör: Ümit Özat
Goller: Junior Fernandes (dk. 6), Vagner Love (dk. 45), Emre Akbaba (dk. 49) (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Emre Akbaba, Lazic (Aytemiz Alanyaspor), Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği)
(Erdal Anak / İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Dokunmatik akıllı mezar taşı
MHP'nin 'referandum kampı' başladı
Hakkari'de ele geçirildi!
Yeni bir seyahat yasağı çıkarmayı düşünüyor
Reina saldırganına tutuklama talebi
Batman'da minikler emniyeti gezdi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Rusya'dan flaş Türkiye talimatı!
Rusya'dan flaş Türkiye talimatı!
Kadıköy'de silahlı çatışma! Yaralılar var
Kadıköy'de silahlı çatışma! Yaralılar var
81 ilde dev operasyon başladı! Soylu yönetiyor
81 ilde dev operasyon başladı! Soylu yönetiyor
TSK'dan Rusya'ya yanıt
TSK'dan Rusya'ya yanıt
Trump’tan İsrail'in işgalci politikalarına ilk tepki!
Trump’tan İsrail'in işgalci politikalarına ilk tepki!
Terör koalisyonu referandum kararını açıkladı
Terör koalisyonu referandum kararını açıkladı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Dokunmatik akıllı mezar taşı
Dokunmatik akıllı mezar taşı
MHP'nin 'referandum kampı' başladı
MHP'nin 'referandum kampı' başladı
Hakkari'de ele geçirildi!
Hakkari'de ele geçirildi!
Yeni bir seyahat yasağı çıkarmayı düşünüyor
Yeni bir seyahat yasağı çıkarmayı düşünüyor
Reina saldırganına tutuklama talebi
Reina saldırganına tutuklama talebi
Batman'da minikler emniyeti gezdi
Batman'da minikler emniyeti gezdi
Hırsızlar 'kurşun geçirmez' denilen camı tekmeyle kırdı
Hırsızlar 'kurşun geçirmez' denilen camı tekmeyle kırdı
TSK ve ÖSO El Bab merkezindeki mahallelere girdi
TSK ve ÖSO El Bab merkezindeki mahallelere girdi
Donan gölde 8 kilometre yürüyüp kamp kurdular
Donan gölde 8 kilometre yürüyüp kamp kurdular
El Bab şehidini binler uğurladı
El Bab şehidini binler uğurladı
Özgecan Aslan mezarı başında anıldı
Özgecan Aslan mezarı başında anıldı
Kurtulmuş: Anayasa oylanıyor, kıyamet kopmuyor
Kurtulmuş: Anayasa oylanıyor, kıyamet kopmuyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English