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Alanyaspor'da 2 imza birden
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Alanyaspor'da 2 imza birden

Alanyaspor, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Medipol Başakşehir'de kiralık olarak geçiren Cenk Ahmet Alkılıç ve gurbetçi oyuncu Yusuf Serdar Çoban'ı renklerine bağladı.

Alanyaspor, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Medipol Başakşehir'de kiralık olarak geçiren Cenk Ahmet Alkılıç ve gurbetçi oyuncu Yusuf Serdar Çoban'ı renklerine bağladı.
Alanyaspor, yeni sezon hazrılıkları kapsamında Cenk Ahmet Alkılıç ve gurbetçi oyuncu Yusuf Serdar Çoban'ı kadrosuna kattı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesislerinde düzenlenen törende Cenk Ahmet 2 yıllık, Serdar ise 3 yıllık sözleşmeye imzayı attı.

HASAN ÇAVUŞOĞLU: "ALANYASPOR'A VERDİKLERİ SÖZÜ TUTTULAR"
İmza töreninde konuşan başkan Hasan Çavuşoğlu, Cenk Ahmet'in geçen sene Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giydiğini hatırlatarak," Bu sene Cenk Ahmet, Alanyaspor'lu oldu. Ahmet'i geçen sene çok zor aldık ama hem Ahmet hem de Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a teşekkür ederiz. Alanyaspor'a verdikleri sözü tuttular ve Ahmet'i geçen sene devre arası bize gönderdiler. İyi bir futbolcu, takıma çok katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Geçen sene birkaç sakatlık geçirdi ama Ahmet'ten bu sene iyi bir çıkış bekliyoruz" dedi.
Çavuşoğlu, gurbetçi oyuncu Yusuf Serdar Çoban'ın santrafor olduğunu belirterek söyle konuştu:
"Yusuf Çoban'ın kulübümüze katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Ahmet'le birlikte bugün kampa gidecek takım. Onun için kampa gitmeden önce imza törenini yapmış olduk. Her 2'si de camiamıza hayırlı uğur olsun" diye konuştu.

CENK AHMET: "BÖYLE BİR SICAKLIK HER KULÜPTE BULUNMAZ"
2 yıllık mukaveleye imza atan Cenk Ahmet, "Alanyaspor'a devre arası geldim. Kulübümde çok mutluyum, beni sıcak karşıladılar. Geçen sezon sakatlık yaşadım ama bir an olsun benim için kötü düşünmeyip hep arkamda durdular. Böyle bir sıcaklık her kulüpte bulunmaz. Şimdi gerçek Alanyaspor'lu oldum. Bu sene bana güvenenleri utandırmayacağımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

YUSUF ÇOBAN: "İNŞALLAH BU KULÜBE FAYDALI OLABİLİRİM"
Almanya'nın Hoffenheim Kulübü'nden transfer edilen Yusuf Çoban ise, "Bu şansı bana verdikleri için kulübe ve başkana çok teşekkür etmek istiyorum. Takım için çok çalışarak elimden gelen her şeyi yapacağım. İnşallah bu kulübe faydalı olabilirim" şeklinde konuştu.
İki futbolcu da atılan imzaların ardından Erzurum kampı için yola çıkan kafileye katıldı.

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