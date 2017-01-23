Alanyaspor-Beşiktaş maçı geniş özeti

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor'u 4-1 yenerek liderlik koltuğuna oturdu.

Etkili futbolunu 90 dakika boyunca koruyan Beşiktaş karşılaşmadan Cenk Tosun, Quaresma, Babel ve Marcelo'nun golleriyle 4-1 galip ayrıldı.

ALANYASPOR: 1 -4 :BEŞİKTAŞ

Maç Sonu: Karşılaşmada son düdük çaldı. Beşiktaş Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti.

90+3.dakika: Quaresma sol kanattan topla birlikte gitmek isterken Birol araya girdi ve top dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak. Quaresma'nın kullandığı kornerde Mitrovic'in kafa vuruşu savunmadan geri döndü. Hızlı gelişen Alanyaspor atağında Emre'nin sol kanattan ortasında Vagner Love ceza sahasında topu kontrol edemedi.

90+2. dakika: Aissati'nin kullandığı serbest vuruşta Atiba topu uzaklaştırdı.

90+1. dakika: Emre'nin pasıyla sol kanatta topla buluşan Aissati yerde kaldı. Ev sahibi takım serbest kullanacak.

90. dakika: Beşiktaşlı futbolcular son dakikada kendi aralarında pas yapıyor. Karşılaşmanın sonuna en az 3 dakika ilave edildi.

89. dakika: Pozisyon sırasında Plet'in dizi başına gelen Fabri sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

88. dakika: Aissati'nin pasında Plet kaleciyle karşı karşıya kalacakken Fabri çıktı ve topu aldı.

87. dakika: Efecan Atiba'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

86. dakika: Alanyasporlu futbolcular maçın son dakikalarına girilirken kendi aralarında pas yapıyor.

85. dakika: Quaresma'nın sol kanattan kullandığı kornerde kaleci Zlamal yumruklayarak topu uzaklaştırdı.

84. dakika: Beşiktaş 5. gole çok yaklaştı. Quaresma'nın sol kanattan yaptığı ortada Tosic'in vuruşu direkten geri döndü. Pozisyon sırasında çarpışan Landel ve Tosic sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

83. dakika: Berkan'ın sağ kanattan kullandığı kornerde top kaleci Fabri'de kaldı.

82. dakika: Vagner Love savunmanın arkasına koşu yapan Efecan'ı düşündü ancak Marcelo araya girdi ve top dışarıya gitti. Alanyaspor korner kullanacak.

81. dakika: Efecan sağ kanattan ceza sahasına giren Cenk Ahmet'i topla buluşturdu. Cenk Ahmet kaleciyle karşı karşıya kalacakken araya savunmasına yardıma gelen Quaresma girdi ve tehlikeyi önledi.

80. dakika: Beşiktaş'ın 4. golünün ardından Alanyaspor tamamen oyundan düştü.

79. dakika: Gelişen Alanyaspor atağında Efecan'ın sağ kanattan yaptığı ortayı savunma karşıladı.

78. dakika: Bu kez Alanyaspor'da oyuncu değişikliği yaşanıyor. Emre Akbaba yerini Plet'e bıraktı.

77. dakika: Beşiktaş'ta Gökhan Gönül yerini Beck'e bıraktı.

76. dakika: Beşiktaş'ta Gökhan'ın bir sakatlığı var. Gökhan kenara beni değiştirin işareti yaptı.

75. dakika: Alanyaspor santra yaptıktan sonra ani gelişen atakta Emre Nefiz kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ayağından fazla açtı ve top Fabri'de kaldı.

74. dakika: GOL! Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Marcelo'nun ceza sahasında yaptığı kafa vuruşu ağlarla buluştu. Alanyaspor oyuna yeniden başladı.

73. dakika: Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Gökhan'ın sağ kanattan ortasını Garcia karşıladı ve top dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak.

72. dakika: Vagner Love serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Onun vuruşunda Fabri iki hamlede topu kontrol etti.

71. dakika: Quaresma'nın sol kanattan kullandığı kornerde Garcia topu uzaklaştırdı. Hava topu mücadalesinde Landel Talisca'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Alanyaspor tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

70. dakika: Babel sol kanattan ortasını yapmak isterken savunma araya girdi ve top dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak.

69. dakika: Atiba'yla ikili mücadele giren Cenk Ahmet kısa süren bir sakatlık yaşadı ancak sağlık görevlilerine gerek duymadan ayağa kalktı.

68. dakika: Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda kendi arlarında pas yapıyor.

67. dakika: Beşiktaş'ta Oğuzhan yerini Mitrovic'e bıraktı. Beşiktaş'ta Adriano ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu üstten dışarıya gitti.

66. dakika: Beşiktaş'ta yeni transfer Mitrovic oyuna girmek için hazırlık yapmaya başladı.

65. dakika: Quaresma sol kanatta topla buluştuktan sonra içeri kat etti ve şutunu çekti. Onun şutu savunmadan geri döndü.

64. dakika: Alanyaspor'da Donald Guerrier çıktı. Emre oyuna dahil oldu.

63. dakika: Oğuzhan sol kanattan ortasını yapmak isterken Cenk Ahmet araya girdi ve top dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak. Quaresma'nın sol kanattan kullandığı kornerde savunma topu karşıladı. Sonrasında hızlı gelişen Alanyaspor atağında Efecan'ın ortasında Donald Guerrier'in kafa vuruşu yandan dışarıya gitti.

62. dakika: Hızlı gelişen Alanyaspor atağında Vagner Love kaleciyle karşı karşıya kalmak üzereyken savunma araya girdi. Devam eden atakta Berkan'ın sol kanattan ortasında Emre'nin kafa vuruşu dışarıya gitti.

61. dakika: Sağlık görevlileri Gökhan'ın tedavisi için oyun alanında. Beşiktaşlı futbolcular sarı kartı olan Donald Guerrier 'in kırmızı kart görmesi yönünde hakeme itirazda bulundu.

60. dakika: Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Quaresma'nın sağ kanattan yaptığı ortayı savunmada Birol karşıladı. Gökhan Donald Guerrier'in müdahalesiyle yerde kaldı ve sakatlık geçiriyor. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

59. dakika: Berkan'ın kullandığı serbest vuruşta Fabri iki hamlede topu kontrol etti.

58. dakika: Efecan sağ kanatta Adriano'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Ev sahibi takım serbest vuruş kullanacak.

57. dakika: Alanyasporlu futbolcular bu dakikalarda ön alanda pres yaparak topu kazanmaya çalışıyor. Beşiktaşlı futbolcular ise kendi arlarında pas yaparak bu presi kırmaya çalışıyor.

56. dakika: Alanyaspor'da Donald Guerrier, Beşiktaş'ta ise Quaresma sarı kart gördü.

55. dakika: Beşiktaş oyuna yeniden başladı. Bu arada sahanın içi bir anda karıştı. İki takım futbolcuları da hakem Alper Ulusoy'un etrafında toplandı.

54. dakika: GOL! Penaltıda topun başına geçen Vagner Love topu ağlara gönderdi.

54. dakika: Penaltı kararının ardından Beşiktaşlı futbolcular hakem Alper Ulusoy'a uzun süre itirazda bulundu.

53. dakika: Penaltı! Hızlı gelişen Alanyaspor atağında Donald Guerrier ceza sahasında Fabri'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Bu kez ev sahibi takım penaltı kullanacak. Fabri müdahalenin ardından sarı kart gördü.

52. dakika: Babel sol kanattan topla birlikte ilerlemek isterken Birol araya girdi.

51. dakika: Beşiktaş 3-0 önde olmasına rağmen tüm hatlarıyla rakip yarı alanda. Alanyaspor atağa çıkmakta zorlanıyor. Gelişen Beşiktaş atağında Gökhan'dan pası alan Quaresma ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu üstten dışarıya gitti.

50. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Quaresma'nın sağ kanattan yaptığı ortayı savunmada Birol karşıladı.

49. dakika: Quaresma penaltıdan attığı golle birlikte bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti.

48. dakika: GOL! Penaltıda topun başına geçen Quaresma topu ağlara gönderdi. Alanyaspor oyuna yeniden başladı.

47. dakika: Penaltı! Quaresma'nın kullandığı kornerde Atiba'nın kafa vuruşunda top Aissati'nin eline çarptı. Beşiktaş penaltı kullanacak.

46. dakika: Beşiktaş ikinci yarıya hızlı başladı. Quaresma'nın sağ kanattan ortasında Birol topu dışarıya gönderdi. Beşiktaş korner kullanacak.

46. dakika: Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

Devre Arası:İlk yarıda son düdük çaldı. Beşiktaş soyunma odasına 2-0 önde gidiyor.

45+2. dakika: Emre serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Onun vuruşu üstten dışarıya gitti.

45+1. dakika: Emre, Adriano'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Alanyaspor tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

45. dakika: Alanyasporlu futbolcular serbest vuruşu paslı kullandıktan sonra topu alan Efecan savunmanın arkasına koşu yapan Vagner Love'yi topla buluşturmak istedi ancak savunma zamanında araya girdi. İlk yarının sonuna en 2 dakika ilave edildi.

44. dakika: Vagner Love Marcelo'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Ev sahibi takım serbest vuruş kullanacak.

43. dakika: İlk yarının son dakikalarında topun hakimiyeti Beşiktaş'ta. Siyah - beyazlı futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.

42. dakika: Gelişen Alanyaspor atağında Cenk Ahmet'in sağ kanattan yaptığı ortayı savunma karşıladı. Devam eden pozisyonda Berkan'ın ceza sahası dışından vuruşu kaleci Fabri'de kaldı.

41. dakika: Adriano savunmanın arkasına koşu yapan Quaresma'yı topla buluşturdu ancak Portekizli oyuncu ofsayt pozisyonunda.

40. dakika: Alanyaspor oyuna yeniden başladı.

39. dakika: GOL! Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Tolgay'ın pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Babel kaleciden de sıyrılarak topu ağlara gönderdi.

38. dakika: Ryan Babel savunmanın arkasına koşu yapan Oğuzhan'ı topla buluşturdu ancak Oğuzhan ofsayt pozisyonunda.

37. dakika: Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı kornerde top herkesi açarak diğer kanada açıldı. Devam eden pozisyonda Tosic'in ortasını savunma uzaklaştırdı.

36. dakika: Beşiktaş'ta Cenk yerini Tolgay'a bıraktı.

35. dakika: Alanyasporlu futbolcular bu dakikalarda ön alanda pres yaparak topu kazanmaya çalışıyor. Gelişen Beşiktaş atağında Quaresma'nın sağ kanattan yaptığı orta savunmaya çarparak dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak.

34. dakika: Beşiktaş'ta Cenk'in bir problemi var gibi gözüküyor. Tolgay Cenk'in yerine oyuna dahil olacak.

33. dakika: Beşiktaş'ta Tolgay oyuna girmek için hazırlık yapmaya başladı.

32. dakika: Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Quaresma'nın sağ kanattan yaptığı ortada Babel kafayla topu ağlara gönderdi ancak Babel ofsayt pozisyonunda.

31. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Quaresma sol kanatta hareketlenen Adriano'yu topla buluşturmak istedi ancak Cenk Ahmet zamanında araya girdi ve tehlikeyi önledi.

30. dakika: Berkan'ın sol kanattan kullandığı kornerde Garcia'nın vuruşu dışarıya gitti.

29. dakika: Hızlı gelişen Beşiktaş atağında sağ kanatta topla buluşan Quaresma savunmanın arkasına koşu yapan Cenk'i düşündü ancak Garcia zamanında araya girdi ve kafayla topu kalecisine kazandırdı. Bu kez Alanyaspor tehlikeli geldi. Efecan orta sahadan topu aldıktan sonra sol kanattaki Donald Guerrier'e pasını verdi. Onun vuruşu Gökhan'a çarparak dışarıya gitti. Ev sahibi takım korner kullanacak.

28. dakika: Alanyasporlu futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra kendi aralarında pas yapıyor.

27. dakika: Landel orta sahada yerde kaldı. Alanyaspor serbest vuruş kullanacak.

26. dakika: Alanyaspor tehlikeli geldi. Atiba'nın savunmada yaptığı pas hatası sonrası topu alan Efecan savunmanın arkasına koşu yapan Vagner Love'yi topla buluşturdu. Vagner Love Fabri'den sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı. Onun vuruşunu Tosic çizgiden çıkardı.

25. dakika: Oğuzhan serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra Beşiktaşlı futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.

24. dakika: Atiba orta sahada yerde kaldı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

23. dakika: Hızlı gelişen Alanyaspor atağında Cenk Ahmet sağ kanattan ortasını yaptı ancak Vagner Love ceza sahasında bu topu kontrol edemedi.

22. dakika: Karşılaşmanın bu dakikalarında tempo ilk dakikalara göre oldukça düştü.

20. dakika: Topla oynama oranları: Alanyaspor %35 Beşiktaş %65

19. dakika: Gelişen Alanyaspor atağında Emre'nin sağ kanattan yaptığı ortada Donald Guerrier'in kafa vuruşu kaleci Fabri'de kaldı.

18. dakika: Garcia serbest vuruşta topu ileriye doğru gönderdi ancak top Beşiktaşlı futbolcularda kaldı.

17. dakika: Hava topu mücadelesinde Garcia'ya faul yapan Cenk sarı kart gördü. Alanyaspor kendi yarı alanından serbest vuruş kullanacak.

16. dakika: Bu arada Beşiktaş'ta Gökhan sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

15. dakika: Gelişen Alanyaspor atağında Vagner Love'nin pasıyla sol kanatta topla buluşan Efecan ortasını yaptı ancak onun orta yaptığı bölgede takım arkadaşı yok.

14. dakika: Alanyaspor oyuna yeniden başladı.

13. dakika: GOL! Gelişen Beşiktaş atağında Quaresma'nın sağ kanattan yaptığı ortada Cenk'in kafa vuruşu ağlarla buluştu.

12. dakika: Beşiktaş tehlikeli geldi. Adriano'nun sol kanattan ortasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Quaresma'nın şutu kaleci Zlamal'da kaldı.

11. dakika: Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

10. dakika: Hızlı gelişen Alanyaspor atağında Donald Guerrier ceza sahasına girmek üzereyken rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem Alper Ulusoy oyunu devam ettirdi.

9. dakika: Marcelo sağ kanatta hareketlenen Quaresma'yı topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti.

8. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Babel sol kanattan ortasını yaptı. Onun ortasında savunmada Birol topu uzaklaştırdı.

7. dakika: Karşılaşmanın ilk dakikalarında tempo oldukça yüksek.

6. dakika: Alanyaspor tehlikeli geldi. Hızlı gelişen atakta Vagner Love ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti. Onun şutu yandan dışarıya gitti.

5. dakika: Quaresma'nın kullandığı kornerde savunma topu karşıladı ve top dışarıya gitti. Beşiktaş bir kez daha korner kullanacak.Quaresma ikinci korneri paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Gökhan'ın ortası savunmadan geri döndü.

4. dakika: Beşiktaş tehlikeli geldi. Adriano sağ kanatta hareketlenen Quaresma'yı topla buluşturdu. Onun ortasında top savunmadan dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak.

3. dakika: Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı korner sırasında Marcelo rakip ceza sahası içinden rakibine faul yaptı.

2. dakika: Quaresma'nın kullandığı kornerde Vagner Love topu karşıladı ve top dışarıya gitti. Beşiktaş bir kez daha korner kullanacak.Quaresma'nın kullandığı ikinci kornerde savunma topu dışarıya gönderdi. Beşiktaş aynı noktadan 3. kez korner kullanacak.

1. dakika: Marcelo sağ kanatta hareketlenen Gökhan'ı topla buluşturdu. Gökhan'ın ortasında top savunmadan dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak

1. dakika: Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar.

Maçtan Önce: Takımlar seremoni için sahaya çıkıyor. Karşılaşma öncesi, hayatını kaybeden Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav için saygı duruşu yapılıyor. Alanya'da İstiklal Marşımız...

ALANYASPOR: Zlamal, Cenk Ahmet, Carlos, Birol, Berkan, Landel, Emre Akbaba, Efecan, Aissati, Guerrier, Love

YEDEKLER: Haydar, Tzavellas, Fofana, Taha, Emre Nefiz, Nuru Suley, Plet

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Camunak

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun

YEDEKLER: Tolga, Beck, Mitrovic, Necip, Gökhan İnler, Tolgay, Ömer

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş