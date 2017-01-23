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Alanyaspor-Beşiktaş maçı CANLI ANLATIM
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Alanyaspor-Beşiktaş maçı CANLI ANLATIM

Spor Toto Süper Lig 18. hafta maçında Beşiktaş, Alanyaspor'a konuk oluyor.

Son şampiyon Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir'in puan kaybettiği haftada Alanyaspor'a konuk oluyor.

ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ

STAT: Bahçeşehir Okulları Arena

SAAT: 20:00

HAKEM: Alper Ulusoy

YAYIN: BeIN SPORTS 1

ALANYASPOR: 0 - 1 :BEŞİKTAŞ

28. dakika: Alanyasporlu futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra kendi aralarında pas yapıyor.

27. dakika: Landel orta sahada yerde kaldı. Alanyaspor serbest vuruş kullanacak.

26. dakika: Alanyaspor tehlikeli geldi. Atiba'nın savunmada yaptığı pas hatası sonrası topu alan Efecan savunmanın arkasına koşu yapan Vagner Love'yi topla buluşturdu. Vagner Love Fabri'den sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı. Onun vuruşunu Tosic çizgiden çıkardı.

25. dakika: Oğuzhan serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra Beşiktaşlı futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.

24. dakika: Atiba orta sahada yerde kaldı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

23. dakika: Hızlı gelişen Alanyaspor atağında Cenk Ahmet sağ kanattan ortasını yaptı ancak Vagner Love ceza sahasında bu topu kontrol edemedi.

22. dakika: Karşılaşmanın bu dakikalarında tempo ilk dakikalara göre oldukça düştü.

20. dakika: Topla oynama oranları: Alanyaspor %35 Beşiktaş %65

19. dakika: Gelişen Alanyaspor atağında Emre'nin sağ kanattan yaptığı ortada Donald Guerrier'in kafa vuruşu kaleci Fabri'de kaldı.

18. dakika: Garcia serbest vuruşta topu ileriye doğru gönderdi ancak top Beşiktaşlı futbolcularda kaldı.

17. dakika: Hava topu mücadelesinde Garcia'ya faul yapan Cenk sarı kart gördü. Alanyaspor kendi yarı alanından serbest vuruş kullanacak.

16. dakika: Bu arada Beşiktaş'ta Gökhan sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

15. dakika: Gelişen Alanyaspor atağında Vagner Love'nin pasıyla sol kanatta topla buluşan Efecan ortasını yaptı ancak onun orta yaptığı bölgede takım arkadaşı yok.

14. dakika: Alanyaspor oyuna yeniden başladı.

13. dakika: GOL! Gelişen Beşiktaş atağında Quaresma'nın sağ kanattan yaptığı ortada Cenk'in kafa vuruşu ağlarla buluştu.

12. dakika: Beşiktaş tehlikeli geldi. Adriano'nun sol kanattan ortasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Quaresma'nın şutu kaleci Zlamal'da kaldı.

11. dakika: Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

10. dakika: Hızlı gelişen Alanyaspor atağında Donald Guerrier ceza sahasına girmek üzereyken rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem Alper Ulusoy oyunu devam ettirdi.

9. dakika: Marcelo sağ kanatta hareketlenen Quaresma'yı topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti.

8. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Babel sol kanattan ortasını yaptı. Onun ortasında savunmada Birol topu uzaklaştırdı.

7. dakika: Karşılaşmanın ilk dakikalarında tempo oldukça yüksek.

6. dakika: Alanyaspor tehlikeli geldi. Hızlı gelişen atakta Vagner Love ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti. Onun şutu yandan dışarıya gitti.

5. dakika: Quaresma'nın kullandığı kornerde savunma topu karşıladı ve top dışarıya gitti. Beşiktaş bir kez daha korner kullanacak.Quaresma ikinci korneri paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Gökhan'ın ortası savunmadan geri döndü.

4. dakika: Beşiktaş tehlikeli geldi. Adriano sağ kanatta hareketlenen Quaresma'yı topla buluşturdu. Onun ortasında top savunmadan dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak.

3. dakika: Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı korner sırasında Marcelo rakip ceza sahası içinden rakibine faul yaptı.

2. dakika: Quaresma'nın kullandığı kornerde Vagner Love topu karşıladı ve top dışarıya gitti. Beşiktaş bir kez daha korner kullanacak.Quaresma'nın kullandığı ikinci kornerde savunma topu dışarıya gönderdi. Beşiktaş aynı noktadan 3. kez korner kullanacak.

1. dakika: Marcelo sağ kanatta hareketlenen Gökhan'ı topla buluşturdu. Gökhan'ın ortasında top savunmadan dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak

1. dakika: Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar.

Maçtan Önce: Takımlar seremoni için sahaya çıkıyor. Karşılaşma öncesi, hayatını kaybeden Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav için saygı duruşu yapılıyor. Alanya'da İstiklal Marşımız...

ALANYASPOR: Zlamal, Cenk Ahmet, Carlos, Birol, Berkan, Landel, Emre Akbaba, Efecan, Aissati, Guerrier, Love

YEDEKLER: Haydar, Tzavellas, Fofana, Taha, Emre Nefiz, Nuru Suley, Plet

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Camunak

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun

YEDEKLER: Tolga, Beck, Mitrovic, Necip, Gökhan İnler, Tolgay, Ömer

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş


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