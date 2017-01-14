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Alanya'nın nefesi yetmedi
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Alanya'nın nefesi yetmedi

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Maçta 3-0 geriye düşen Alanyaspor, 2 gol bulsa da sahadan mağlup ayrıldı.

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Maçta 3-0 geriye düşen Alanyaspor, 2 gol bulsa da sahadan mağlup ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada Özgür Çek'in sol kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Kweuke'nin kafa vuruşunda top kaleci Haydar'a çarparak filelerle buluştu. 0-1
33. dakikada Omeruo'nun sağ kanattan ceza sahası dışına doğru ortasında Guerrier'in rövaşata vuruşunda top auta çıktı.
34. dakikada sağ kanattan Ahmet İlhan'ın ortasında Ismael Dawood, kafa vuruşuyla topu filelere yolladı. 0-2
56. dakikada rakip kale önünde Vogner Love ile duvar pası yapan Emre'nin sert şutunda top kaleci Gökhan'da kaldı.
61. dakikada Marwane Saadane'nin ara pasında topla buluşan Leonard Kweuke, kaleci Haydar'ı da geçerek topu ağlara gönderdi. 0-3
71. dakikada Emre'nin pasında topla buluşan Vagner Love, ceza alanı dışından şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-3
76. dakikada Alanyaspor'da rakibine tekme atan Daniel Candeias kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
90. dakikada ceza sahası sağ çaprazından kullanılan serbest vuruşta Mehmet Akyüz'den seken topu arka direkte Glynor Plet kafa ile filelerle buluşturdu. 2-3

KÜNYE
Stat: Bahçeşehir Okulları Arena
Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Kerem Ersoy xx, Süleyman Özay xx
Aytemiz Alanyaspor: Haydar x, Mamadou Fofana xx, Carlos Badias xx, Kenneth Josiah Omeruo xxx, Berkan xx, Taha xx (Vagner Love dk. 40 x), Aissati xx (Landel dk. 66 xx), Daniel Joao Santos xx, Emre Akbaba xx, Guerrier xx (Efecan dk. 66 x), Orvil Plet xx
Yedekler: Zlamal, Birol, Emre Nefiz, Ayite
Teknik Direktör: Hüseyin Kaplar
Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Özgür Çek xx, Ümit xx, Oboabona xx, Mehmet Akyüz xx, Al-Quraishi xx, Jakob Janster xx, Marwane Saadane xx, Recep Niyaz xx (Petrucci dk. 73 x), Patryk Tuszynski xx (Ahmet İlhan dk. 13 x), Kweuke xxx (Oğulcan dk. 89 ?)
Yedekler: Muhammed, Matic Fink, Ali Faez Atiyah, Robin
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Kweuke (dk. 2), Al-Qurais (dk. 34), Kweuke (dk. 6) (Çaykur Rizespor), Vagner Love (dk. 73), Orvil Plet (dk. 90) (Aytemiz Alanyaspor)
Kırmızı kart: Candeias (dk. 76) (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Omeruo (Aytemiz Alanyaspor), Gökhan (Çaykur Rizespor)
(Erdal Anak/İHA)
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