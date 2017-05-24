Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Uluslararası Alanya Film Festivali başladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Uluslararası Alanya Film Festivali başladı.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) katkılarıyla 23-29 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan Uluslararası Alanya Film Festivali başladı. Açılış kokteylinin ardından düzenlenen seremonide ise sanatçılar ve yönetmenler yerli ve yabancı vatandaşlara tanıtıldı.

Festival kapsamında Rusya, Beyaz Rusya (Belarus Cumhuriyeti), Ukrayna, Estonya ve Azerbaycan filmleri, Türkçe ve Rusça altyazılarla Alanya İskele Şelale Meydanında ve Alanya Mahmutlar Kültür Merkezinde izleyiciyle buluşacak.

