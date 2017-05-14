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Alanya evinde kazandı
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Alanya evinde kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Kardemir Karabükspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 4-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Kardemir Karabükspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 4-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR
11. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un atağı sağ kanattan gelişti. Emre Akbaba topla ilerlerken ceza sahasında Efecan'ı topla buluşturdu. Efecan'ın vuruşunda kaleci Ahmet'ten dönen topu savunma uzaklaştırdı.
15. dakikada sağdan gelişen Kardemir Karabükspor atağında Paul Papp içeriye hareketlendi. N'Sakala'nın kayarak müdahalesi sırasında top eline çarpınca hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Seleznov hata yapmadı ve Kardemir Karabükspor'u öne geçirdi. 0-1
30. dakikada Candeias'ın ortasında Ahmet Şahin, Vagner Love'dan önce topu yumrukladı. Dönen top N'Sakala'nın önünde kaldı. N'sakala'nın vuruşu kaleye paralel olarak auta çıktı.
45. dakikada Tzavellas'ın uzun pasında hareketlenen Candeias, sağ çizgiden topu müsait pozisyondaki Vagner Love'a çıkardı. Love, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1
48. dakikada Fernandes'in ortasında arka direkte Vagner Love'un kafa vuruşunda top filelere gitti. 2-1
56. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Love'un şutundo Ahmet Şahin'in topu çeldi.
67. N'Sakala'nın pasında topu alan Vagner Love 2 kişiyi çalışmayarak kaleci Ahmet Şahin'in solundan topu ağlara gönderdi. 3-1
69. dakikada ani gelişen Kardemir Karabükspor atağında Poko'nun pasında Yatabare'nin vuruşu kaleci Haydar'ın sağından geçerek filelere gitti. 3-2
78. dakikada Vagner Love ortasında ceza sahası sağ çaprazından Candeias'ın sert vuruşunda ağlarla buluştu. 4-2

KÜNYE
Stat: Bahçeşehir Okulları Arena
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Erkan Akbulut xx, Osman Gökhan Bilir xx
Aytemiz Alanyaspor: Haydar xx, Gassama xx, Omeruo xx, Tzavellas xx, N'Sakala xx (Berkan dk. 87 ?), Sackey xx, Efecan xx, Emre Akbaba xx (Taha dk. 88 ?), Candeias xx, Fernandes xx, Vagner Love xxxx (Plet dk. 90 ?)
Yedekler: Zlamal, Lazic, Cenk Ahmet, Emre Nefiz
Teknik Direktör: Safet Susic
Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin x, Paul Papp xx, Barış xx, Dany xx, Latovlevici xx, Poko xx, Gaman xx, Ermin Zec xx (Serdar dk. 76 xx), Tanase xx, Bliznichenko xx (Lazarevic dk. 62 x), Seleznov xx (Yatabare dk. 62 x)
Yedekler: Ercüment, İlhan, Osman, Fatih
Teknik Direktör: Zoran Barisic
Goller: Seleznov (dk. 17 pen.) Yatabare (dk. 69) (Kardemir Karabükspor), Vagner Love (dk. 44, 48 ve 67), Candeias (dk. 78) (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Barış Başdaş, Poko, Yatabere (Kardemir Karabükspor), Sackey, Candeias, Love (Aytemiz Alanyaspor)
(Erdal Anak/İHA)

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