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Alanya'daki cinayetin şüphelileri tutuklandı
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Alanya'daki cinayetin şüphelileri tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yılbaşı gecesi işlenen cinayetin soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yılbaşı gecesi işlenen cinayetin soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Olay, yılbaşı gecesi saat 02.00 sıralarında Kadıpaşa Mahallesi Sugözü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 40 yaşındaki Ramazan Yiğit yolda yürüdüğü sırada vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yiğit, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayetin işlendiği bölgede geniş çaplı çalışma başlatan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek Mithat A. (26), Doğan B. (25) ve Müslüm S.'nin (25) kimliklerini belirledi. Yapılan teknik takibin ardından adresleri de belirlenen şüpheliler, evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramalarda olayda kullanıldığı düşünülen 1 adet bıçak, ruhsatsız av tüfeği, kuru sıkı tabanca ve 50 gram esrar maddesi ele geçirilirdi. Adliyeye sevk edilen şahıslar, 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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