31.12.2016 15:22 Alanya'da minareye yıldırım düştü

Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına sırasında caminin minaresine yıldırım isabet etti. Yıldırım düşmesiyle elektrik sistemi kısa devre yaparken minarenin kopan beton parçaları caminin avlusuna düştü. Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına sırasında caminin minaresine yıldırım isabet etti. Yıldırım düşmesiyle elektrik sistemi kısa devre yaparken minarenin kopan beton parçaları caminin avlusuna düştü.



Alanya'da 3 gündür aralıklarla devam eden sağanak yağış nedeniyle Paşaköy Mahallesi'nde bulunan Paşaköy Camisi'nin minaresine yıldırım düştü. Yıldırımın isabet etmesiyle caminin elektrik sistemi kısa devre yaparken, hasar gören minareden kopan beton parçaları cami avlusuna düştü. Gürültüyle dışarı çıkanların fark ettiği olayın ardından minarede tamir ve cami avlusunda temizlik çalışması yapıldı. Olayın cemaatin camide olmadığı saate meydana gelmesi olası bir faciayı önledi.

