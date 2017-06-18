Alanya'da hortum böyle görüntülendi

Antalya'nın Alanya ilçesi İncekjum Plajı'nda çıkan hortum 5 dakika sürdü.
Antalya'nın Alanya ilçesi İncekjum Plajı'nda çıkan hortum 5 dakika sürdü. Antalya'nın Alanya ilçesi İncekum Plajı'nda saat 17.30 sıralarında kıyıdan yaklaşık olarak 300 metre açıkta hortum oluştu. Yaklaşık 5 dakika süren hortum sahilde bulunanlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Çıkan hortumun ardından sahilde bulunan vatandaşlardan bazıları, selfie çekerken, bazıları resim çektirdi bazıları da panikleyerek sahilden uzaklaştı. Oluşan hortum kıyıya gelmeden gözden kayboldu.
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