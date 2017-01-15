15.01.2017 14:16 Alanya'da denize sıfır kartopu savaşı

Antalya'nın Alanya ilçesinde vatandaşlar, yayladan kamyonlarla getirilen karda doyasıya eğlendi. Antalya'nın Alanya ilçesinde vatandaşlar, yayladan kamyonlarla getirilen karda doyasıya eğlendi.

Alanya Belediyesi tarafından Taşatan Yaylasından 5 kamyon dolusu kar getirilerek Alanya İskele Caddesi'ndeki Şelale Meydanı önüne dökülen kar sayesinde çocuklar, eğlenceli vakit geçirdi. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından ilçe merkezindeki çocukların kartopu oynama hayalini Başkan Yücel, gerçeğe dönüştürdü. İskele Meydanı Şelale Önü'ne kamyonlarla taşınan kar sayesinde çocuklar gönüllerince eğlendi.



"KÜÇÜK YAŞTAKİ ÇOCUKLAR İLK DEFA KARLA KARŞILAŞTILAR"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, neredeyse 30 yıl sonra sahile kuş uçuşu 2-3 kilometre mesafede yoğun kar yağışı gerçekleştiğini belirtti. Başkan Yücel, "Küçük yaştaki çocuklar ilk defa karla karşılaştılar. Karı görmeyen ve karla temas etmeyen genç çocuklarımıza karı görmesi için bu aktiviteyi yaptık. Kamyonlarla getirdiğimiz karla vatandaşlarımıza güzel bir hafta sonu yaşatmak istedik. Gördüğünüz gibi çocuklar çok mutlu. İnsanlarımızın mutluluğu için her türlü sosyal aktiviteyi sürdüreceğiz. Ülkemizin içinden geçtiği şu zor dönemde insanlarımızı bir nebze mutlu etmek için bu tür sosyal projelere ihtiyacımız var" dedi.

İskele Şelale Önü'ne getirilen kar sayesinde vatandaşlar ve çocuklar büyük bir mutluluk yaşadığını belirtirken Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e organizasyon için teşekkür ettiler.

(Erdal Anak / İHA)

