03.01.2017 13:29 Alanya'da bitkilendirme çalışmaları

Alanya Belediyesi, Mahmutlar Mahallesi Yekta Cebeci Caddesi'nde bulunan orta refüjde peyzaj düzenleme çalışmaları yaptı. Alanya Belediyesi, Mahmutlar Mahallesi Yekta Cebeci Caddesi'nde bulunan orta refüjde peyzaj düzenleme çalışmaları yaptı.



Alanya Belediyesi kırsal ve mahallelerde çalışmalarını hızla sürdürüyor. Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, peyzaj çalışmaları kapsamında Mahmutlar Mahallesi Yekta Cebeci Caddesi'nde bulunan orta refüjde ağaç, çalı ve mevsimlik bitki dikimi çalışmaları yaptı.



Ekipler, bitkilendirme çalışmalarının ardından çimlendirme işlemlerini de yapacak. Tüm çalışmalar ilçedeki tüm parklarda, yeşil alanlarda, kaldırımlarda, refüjlerde ve kavşaklarda da devam edecek.

