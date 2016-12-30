30.12.2016 10:34 Alanya'da aniden bastıran dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı

Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde aniden başlayan dolu, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde aniden başlayan dolu, vatandaşlara zor anlar yaşattı.



Alanya'da 10.00 sıralarında aniden başlayan dolu ilçedeki cadde ve sokakları beyaza bürüdü. İş yeri sahipleri dükkanlarının önünü temizlerken emniyet ekipleri ise kavşaklarda kazalara karşı önlem aldı. Alanya Belediyesine bağlı ekipler ise cadde ve sokaklarda tıkanan rögar kapaklarını açmak için ekiplerini seferber etti.

