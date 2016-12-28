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Alaçam'da örnek kan bağışı
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Alaçam'da örnek kan bağışı

Samsun'un Alaçam ilçesinde Kaymakam Oğuz Alp Çağlar ve askerler Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Samsun'un Alaçam ilçesinde Kaymakam Oğuz Alp Çağlar ve askerler Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binasında gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına İlçe Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, İlçe Garnizon Komutanı Üsteğmen Murat Şenyurt, Esnaf Odası Başkanı Vedat Özyılmaz, askeri personel, Mehmetçikler ve vatandaşlar katıldı.

Kan vermenin önemine işaret eden İlçe Garnizon Komutanı Üsteğmen Murat Şenyurt, bağışlanan bir ünite kanın 3 can kurtardığına dikkati çekti.

Samsun Kızılay ekip başkanı Dr. Serdar Bayram, kan bağışı kampanyasında 65 ünite kan bağışı aldıklarını belirterek, "Kaymakamımız Oğuz Alp Çağlar, Garnizon Komutanımız Üsteğmen Murat Şenyurt başta olmak üzere rütbeli, asker ve vatandaşlarımızdan 65 ünite kan aldık. Bizim için bir ünite kan bağışının dahi çok önemi var. Kampanyayı düzenleyen ve kan bağışında bulunanlara teşekkür ederim" dedi.

Alaçam Kızılay Şube Başkanı İsa Şentürk, "Kan bağışı kampanyasında Samsun Kızılay Kan İstasyonundan 1 doktor, 3 hemşire görev yaptı. 'Bir damla kan, kurtarılan bir can' sloganıyla Samsun Kızılay Kan Merkezi ile beraber ihtiyaç duyulan kanı, gönüllü bağışçılardan sağlıklı bir şekilde temin etmek için kan bağışı kampanyası düzenledik. Unutmayalım ki kan, yapılmayan tek ilaçtır. Onu sadece insanlar bağışlayabilir. Bir gün bizim de kana ihtiyacımız olabilir" diye konuştu.
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