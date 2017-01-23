Alacaklı adam aracıyla ortalığı birbirine kattı

Alacağı bulunan adam aracıyla ortalığı birbirine kattı.
Alacağı bulunan adam aracıyla ortalığı birbirine kattı. Çin'de bir adam aracıyla birlikte 1 milyon dolar alacağı olduğu şirketin önüne geldi. Aracıyla ilk olarak şirketten çıkan bir otomobile çarpan sürücü, ardından arabayı orada bulunan diğer çalışanların üzerine sürdü. Öfkeli şahıs, kendisini durdurmak isteyen bir kişiyi daha ezerken tüm bu yaşananlar görüntülere de yansıdı.
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