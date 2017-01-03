Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
AKYAD öğrencilere yadım elini uzattı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

AKYAD öğrencilere yadım elini uzattı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 'Kalem Tutan Eller Projesi' kapsamında 300 öğrenciye giyim yardımı yapıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde "Kalem Tutan Eller Projesi" kapsamında 300 öğrenciye giyim yardımı yapıldı.

Geçen yıl yaptığı yardımları bu yıl da aynı proje kapsamında yardımlarını 2'ye katlayarak devam eden ve Merkezi İstanbul'da bulunan Adıyaman Kültürünü Yaşatma Derneği (AKYAD) tarafından, TP Kahta Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde okuyan 300 öğrencinin sevincine ortak oldu.

Proje kapsamında düzenlenen yardım programına Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, AKYAD Onursal Başkanı İzzetin Balcı, AKYAD Başkanı Orhan Güzelaydın, yönetim kurulu üyeleri, okul müdürü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İmam Hatip Okullarına verdikleri desteklerden dolayı AKYAD yönetimine teşekkür eden TP Kahta Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Halit Akel, "Eğitime ve özellikle de İmam Hatip Liselerinde okuyan kız öğrencilerimize gösterdikleri hassasiyetlerinden dolayı AKYAD yönetimine gönülden teşekkür ediyorum. AKYAD sürdürdüğü kültür faaliyetlerinin yanında aynı zamanda yardım faaliyetlerini de aksatmayan bizleri yani Adıyaman'ımızı İstanbul'da temsil ediyorlar. Adıyaman'ın kültürünü yaşatmaya çalışıyorlar. Allah emeklerini boşa çıkamasın" dedi. Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen ise, "Adıyaman Kültürünü Yaşatma Derneğine teşekkür ediyorum. İnsanların dertleriyle dertlenmek, insanların dertlerine derman olmak, bir nebzede olsun sıkıntıları gidermek, çocukların yüzündeki gülümsemeyi artırabilmek için yaptıkları bu emek, uğraş için hepsine çok teşekkür ediyorum. İnşallah çalışmalarını kaliteli bir şekilde sürdürmeyi devam ettirirler" ifadelerini kullandı.

Memleketi unutmamak adına iyi bir proje uyguladıklarını belirten AKYAD Başkanı Orhan Güzelaydın, "İstanbul'dan geliyoruz. 'Kalem Tutan Eller' projesi kapsamında ilkini geçen sene gerçekleştirmiştik. Geçen sene buraya geldiğimiz de duygulu anlar yaşamıştık. Bu senede yönetim kurulumuz ile yaptığımız istişareler sonucu yardımı tekrar yapmayı düşündük. Geçen sene 120 öğrencimize giyim yardımında bulunmuştuk. Bu sene bu sayıyı 300 öğrenciye çıkardık. 300 öğrencimize ayakkabı, etek, kazak, pardösü ve eşarp yardımında bulunduk. Bizler de bu bölgenin insanıyız. Bu yardımların inşallah İstanbul'da bulunan tüm iş adamlarımıza da örnek olmasını diliyorum. Gerçekten memleketini unutmamak adına çok iyi bir proje. Buradaki kardeşlerimize her zaman destek olacağız. Okul yetkililerine de bu bize bu fırsatı verdiği için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Kaymakam Uzan'dan jandarmaya ziyaret
Kırgızistan Büyükelçiliği:
6. kattan düşen doktor hayatını kaybetti
Sivas'ta uyuşturucu madde ticaretine 3 tutuklama
İGM Ocak ayı toplantıları devam ediyor
AKYAD öğrencilere yadım elini uzattı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Independent: 'DAEŞ Türkiye'ye savaş açtı'
Independent: 'DAEŞ Türkiye'ye savaş açtı'
Doğan Grubu'ndan flaş Ahmet Hakan kararı!
Doğan Grubu'ndan flaş Ahmet Hakan kararı!
Barbaros Şansal'ın ilk ifadesi: O tweeti ben atmadım!
Barbaros Şansal'ın ilk ifadesi: O tweeti ben atmadım!
TSK'nın personel mevcudu açıklandı
TSK'nın personel mevcudu açıklandı
Caner Erkin'den sürpriz! Şükran Ovalı ile evlendi
Caner Erkin'den sürpriz! Şükran Ovalı ile evlendi
Polis Zeytinburnu'nu ablukaya aldı!
Polis Zeytinburnu'nu ablukaya aldı!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Kaymakam Uzan'dan jandarmaya ziyaret
Kaymakam Uzan'dan jandarmaya ziyaret
Kırgızistan Büyükelçiliği:
Kırgızistan Büyükelçiliği:
6. kattan düşen doktor hayatını kaybetti
6. kattan düşen doktor hayatını kaybetti
Sivas'ta uyuşturucu madde ticaretine 3 tutuklama
Sivas'ta uyuşturucu madde ticaretine 3 tutuklama
İGM Ocak ayı toplantıları devam ediyor
İGM Ocak ayı toplantıları devam ediyor
AKYAD öğrencilere yadım elini uzattı
AKYAD öğrencilere yadım elini uzattı
Van OSB'den sanayi dergi
Van OSB'den sanayi dergi
Mudanyalı genç teknik adam UEFA yolunda
Mudanyalı genç teknik adam UEFA yolunda
'Uyuşturucu hap içirilip 4 bin lirası gasp edildi' iddiası
'Uyuşturucu hap içirilip 4 bin lirası gasp edildi' iddiası
Bağ evinde yanarak öldü
Bağ evinde yanarak öldü
Toprak 2016 yılını değerlendirdi
Toprak 2016 yılını değerlendirdi
Proteknik patlayıcı maddenin alım ve satışıyla ilgili tedbirler alındı
Proteknik patlayıcı maddenin alım ve satışıyla ilgili tedbirler alındı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English