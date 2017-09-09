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Aktör değil kaymakam
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Aktör değil kaymakam

Adana'da renkli kişiliğiyle tanınan Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel, stresli ve yoğun temposunda çocukluğundan beri ilgilendiği 'atlı okçuluk' ve ustası olduğu zihgir yaparak stres atıyor. Kaymakam Genel, 'Kaymakamlık gibi stresli işi yaparken bir zihgir yaparsam bütün sıkıntılarımı unutuyorum' dedi.

Adana'da renkli kişiliğiyle tanınan Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel, stresli ve yoğun temposunda çocukluğundan beri ilgilendiği "atlı okçuluk" ve ustası olduğu zihgir yaparak stres atıyor. Kaymakam Genel, "Kaymakamlık gibi stresli işi yaparken bir zihgir yaparsam bütün sıkıntılarımı unutuyorum" dedi.
Kaymakam Genel, Türk ve İslam tarihinde derin izler bırakan atlı okçuluk ve zihgir geleneğini, 2 yıl önce atandığı Adana'da vatandaşlara aşılamaya çalışıyor. İlk atandığı yıllarda Adana'da 1 kişi ok atarken şimdi ise atlı okçuluk ve normal okçuluk ile ilgili 3 kulüp kuruldu.
Yüreğir ilçesindeki bir okulun atölyesinde yaklaşık 45 dakikada 1 zihgir üreten Kaymakam Genel, sosyal medyadan paylaştığı adrenalin dolu fotoğraflarla da fenomen olmuş durumda.

"İLK ZİHGİRİMİ 3 GÜNDE YAPTIM"
Doğa fotoğrafçılığı gibi hobileri de olan Genel, geleneksel "atlı okçuluk" ve zihgir yapımı konusunda ustalaştığını söyledi. İlk zihgirini 3 gün süren bir uğraş sonucunda yaptığını belirten Kaymakam Genel, "Yıllar önce zihgir yapan yer yoktu ve ellerimiz ok atarken yara oluyordu. Ben 3 gün kafa yordum atölyelerde arkadaşlara danışarak uğraşarak yapmaya karar verdim. Çünkü ben boynuzun nasıl işlendiğini bilmiyordum. Hatta boynuzu nasıl bulacağımı da bilmiyordum. İlk zihgirimi yaklaşık 3 günde yaptım. Zihgir ile bu işe başladık" diye konuştu.
Zihgir ile en sanatlarına başladığını, şu anda değişik el sanatı işleri de yaptığını anlatan Genel, "Boynuzun ne kadar özel bir malzeme olduğunu görünce bununla çok değişik şeyler yapmaya başladık. Kolye uçları, motifler gibi. Çalışmalarım devam ediyor" dedi.

"SIKINTILARIMI UNUTUYORUM"
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kendisine "Boynuz ve zihgir ustalığı" belgesi vereceğini kaydeden Genel, "Kaymakamlık gibi stresli işi yaparken bir zihgir yaparsam bütün sıkıntılarımı unutuyorum. Bu konuda bana cesaret veren merhum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'tı. Dünya'nın en yoğun insanlarından birisi fotoğraf çekmeye vakit bulabiliyordu. Rauf Denktaş bulabiliyorsa biz de bulabiliriz dedim. Onun sayesinde fotoğrafçılığa ve el sanatına başladım. El sanatı işlerinde de bize öncülük olan kişi Osmanlı Padişahı Abdülhamid'tir" diye konuştu.

"ADANA BU İŞİ ÇOK SEVİYOR"
Geleneksel "atlı okçuluk" konusunda ise Adana'da kendisinin öncülüğüyle 3 kulüp kurulduğunu belirten Genel, şunları kaydetti:
"2 yıl önce geldiğimde bir tane arkadaşımız yaya olarak ok atmaya çalışıyordu. Şu anda 3 tane kulüp var Adana'da. Adana Üçoklar Atlı ve Okçuluk Kulübü, Adana Geleneksel Okçuluk Kulübü ve Piran Okçuluk Grubu olarak. Bir ay ile üç ay içerisinde kadınlarımız dahil olmak üzere hem at binip hem ok atabiliyor. Adana bu işi çok seviyor. İnşallah Adana'da çok yaygınlaşacağına inanıyorum."
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