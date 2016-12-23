23.12.2016 13:39 AKTOB Başkanlığına Erkan Yağcı seçildi

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanlığına Erkan Yağcı seçildi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanlığına Erkan Yağcı seçildi.



AKTOB Olağan Genel Kurulu, Kundu Bölgesinde bulunan bir otelde yapıldı. Tek adayın olduğu genel kurulda AKTOB Başkanlığına Erkan Yağcı seçildi. AKTOB'un yeni başkanı Yağcı, "Turizm için zor bir dönemden geçiyoruz, zor bir yıl. Bu zor yılda devletin sektöre yapacağı destekleri elimizden geldiğince ifade etmeye çalışacağız. Antalya'nın ve Türkiye'nin dünya turizminde yakalamış olduğu başarının geriye gitmemesi, buradaki yerimizi kaybetmemek için alınacak önlemler konusunda elimizden geldiğince çalışacağız" diye konuştu.



AKTOB'un her zaman turizmin sesi olduğunu kaydeden Yağcı, "Turizmin türbülanslı olduğu bu zor dönemde AKTOB ilkeleri doğrultusunda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Yeni dönemde 6 temel ilkemiz olacak. Bunlar üyelerimizle iletişim, çözüm odaklı yaklaşım, meslek örgütü konumlandırmasında hafızaları tazeleme, turizm ekonomisinin ve politikasının önemini aktarma, sürdürülebilir turizm politikasını yaygın hale getirme ve Antalya turizmini, Türkiye turizminin başkenti olma konusunda güçlendirme olacaktır" dedi.



Eski AKTOB Başkanı Yusuf Hacısüleyman ise turizmde olumsuz giden konulara hızlı müdahale etmek ve hızlı çözümler üretmek gerektiğini söyledi.

