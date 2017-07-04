Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, FETÖ'nün gizli haberleşme programı Bylock kullanan milletvekilleri olduğu iddialarına ilişkin, 'Aktif milletvekilleri arasında Bylock kullanan kimse yok' dedi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, FETÖ'nün gizli haberleşme programı Bylock kullanan milletvekilleri olduğu iddialarına ilişkin, "Aktif milletvekilleri arasında Bylock kullanan kimse yok" dedi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, katıldığı bir televizyon programında ülke gündemini değerlendirirken, CHP'nin adalet yürüyüşü, FETÖ'nün darbe girişimi, OHAL ve Türkiye ekonomisi ile ilgili konularda açıklama yaptı.



"MİLLETVEKİLLERİ ARASINDA BYLOCK KULLANAN KİMSE YOK"

FETÖ'nün tamamen bitirilemediğini kaydeden Canikli, "FETÖ bağlantısı olanların tamamı ihraç edildi. Örgütün kendini gizleme yeteneği üst seviyede. Aktif milletvekilleri arasında Bylock kullanan kimse yok. İddia edenler varsa, ellerinde bilgi belge varsa paylaşsınlar, biz de memnun oluruz. İddialar var ama altını dolduramıyorlar" açıklamasında bulundu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlatmış olduğu adalet yürüyüşü ile ilgili olarak Canikli, "Yürüyüş gerekçesi olarak ortaya konulan hususa ayrıntılı bakmak gerekiyor. Adalet için yürüdüklerini söylüyorlar. Enis Berberoğlu'nun ilk derece mahkemesi olarak verilen mahkumiyet kararı üzerinden bir yürüyüş yapılıyor, gerekçeleri budur. Sistemlerde adaletin nasıl aranması gerektiği bellidir. Başka yöntemlerle siz kararı değiştirmeye çalışırsanız bu meşru bir hak arama yöntemi olmaz. Mahkemenin kararını başka yöntemlerle değiştirmeye çalışıyorsanız bu meşru değildir. Konu bir casusluk iddiasıdır. Devletin gizli kalması gereken bilgileri deşifre edilmiştir ve Türkiye'nin güvenliği de bundan zarar görmüştür iddia budur. Kılıçdaroğlu'nun yapması gereken gerçeğin ortaya çıkması için çaba sarf etmektir. Bu bilgilerin bir kaynağı olması gerekir. Enis Berberoğlu bu bilgileri üreten bir kaynak değil. O bilgiler ona bir yerden geliyor. Ülkenin menfaati açısından o kaynağın belirlenmesi gerekiyor. Esas adalet ülkeye zarar verenlerin ortaya çıkarılmasına katkı sağlamaktır" diye konuştu.



"KILIÇDAROĞLU'NUN POLİTİKALARINDA TERÖR ÖRGÜTLERİNE YAKINLIK VAR"

Adalet yürüyüşü ile ilgili bir gürültü çıkarıldığını ve toplumun dikkatinin oraya çekilmeye çalışıldığını söyleyen Canikli, "Bu bilgi nerede üretildi? Bu bilgiyi kim verdi? Esas onun ortaya çıkarılması gerekiyor. O bilgiyi kesin Enis Berberoğlu'na birileri verdi. Bilginin kaynağı FETÖ'dür, onu biliyoruz. O kaynağın ortaya çıkarılması mı engellenmeye çalışılıyor. Kılıçdaroğlu'nu rahatsız edecek bilgiler mi var? Olayları değerlendirdiğinize mantıksal olarak sizi bir yerlere götürüyor. FETÖ tarafından organize edildiğini biliyoruz. Bilgiyi üreten FETÖ'dür ama kimin kanalı ile verdi onu bilmiyoruz. Kılıçdaroğlu'nun politikalarında terör örgütlerine yakınlık var. Gezi olaylarında sokakları terörize eden, ellerinde molotof kokteyli olan kesime destek verdiğini biliyoruz. Onlarla birlikte taş atmak da dahil birlikte olduğunu hatırlayın. CHP milletvekillerinin öldürülen terör örgütü mensuplarının cenazesinde gözyaşı döktükleri biliniyor. CHP'nin 17 Aralık hadiselerinde grup toplantısında yayınladığı 'tape'leri FETÖ terör örgütü verdi. Adalet yürüyüşü FETÖ ile mücadeleyi sulandırmaya yöneliktir. FETÖ'den ne zaman bir açığa alma durumu olsa, Kılıçdaroğlu mağdur edebiyatı yapıyor" şeklinde konuştu.

Canikli, OHAL'in uzatılması ile ilgili "Terör örgütleri, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü ortadan kaldırmak için mücadele ediyor. Fransa'da 2 bomba patladı, 2 yıl OHAL ilan ettiler. Türkiye'ye yönelik tehditler devam ediyor. Küresel ölçekte terör örgütlerine destek söz konusudur" dedi.



"TERÖRLE UĞRAŞMAMIŞ OLSAYDI TÜRKİYE MİLLİ GELİR 20 BİN DOLARIN ÜZERİNE ÇIKARDI"

Terör faaliyetlerinin Türk ekonomisine etkilerini de dile getiren Canikli, "Terör ile mücadelede ciddi kaynaklar aktarıyoruz. Bir akıllı mühimmatın 100 bin, 200 bin dolar maliyeti var. Güzel olan tarafı ise Türkiye bir kısmını kendi imkanları ile üretiyor. Olmayanları da alabilecek maddi imkana sahip. En pahalı, en güvenli sistem alınıp güvenlik güçlerine veriliyor. Terörle uğraşmamış olsaydı Türkiye'de milli gelir 20 bin doların üzerine çıkardı. Türkiye 3'üncü büyüme oranını yakalayan ülkedir. 2017'nin bütününde orta vadeli büyüme hedefimiz yüzde 4,4 büyümedir ama biz onun 5'e yaklaşacağını tahmin ediyoruz" ifadelerini kaydetti.

Üretimin önündeki en büyük engellerden bir tanesinin faiz olduğuna dikkat çeken Canikli, "Bankalar mevduat yarışına giriyorlar, faiz oranlarını yükseltiyorlar bunun kimseye bir katkısı yok. Doğru bir politika değildir buna izin veremeyiz. Faiz oranları yükseldiği zaman bu reel sektöre yüktür" dedi.

Derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin notunu artırma olasılığının önemli olmadığını belirten Canikli, "Not indiriminin kasıtlı olduğunu düşünüyoruz, artırmışlar, indirmişler ilgilenmiyoruz, artırmasınlar, istemiyoruz" dedi. Et fiyatlarının düşürülmeye başlandığını söyleyen Canikli, "Enflasyon üzerinde gıda fiyatlarının geçici ama ciddi bir baskısı var. Zaman zaman bazı tarım ürünlerinde arz daralması yaşanıyor. Böyle durumlarda stokçular devreye giriyor. Bizim mücadelemiz stokçularladır" açıklamasında bulundu.

(Zeynep Babacan / İHA)