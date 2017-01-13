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Aktay: Eğer bu anayasa değişiklikleri olmazsa bunun bir siyasi sarsıntısı olacaktır
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Aktay: Eğer bu anayasa değişiklikleri olmazsa bunun bir siyasi sarsıntısı olacaktır

Erken seçim tartışmalarını değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yasin Aktay, 'Eğer bu anayasa değişiklikleri olmazsa bunun bir siyasi sarsıntısı olacaktır tabii ki. Bu siyasi sarsıntı bir seçimi elbette gündeme getirebilir, bu ihtimali kimse yok sayamaz' dedi.

AK Parti ve MHP'den başkanlık sistemini öngören anayasa değişiklik paketinin TBMM'den geçmemesi halinde erken seçimin gündeme geleceği açıklamaları yapıldı. Anayasa değişikliklerine karşı çıkan CHP ve HDP ise bu açıklamaları ‘milletvekillerine yönelik tehdit' olarak değerlendirdi ve erken seçime hazır oldukları mesajını verdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Erken seçim için 'hodri meydan' diyoruz" derken; HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, "Biz varız. Biz hatta yüzde 15 seçim barajı istiyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Parlamento çalışılmaz hale getirilirse seçim konusu da gündeme gelebilir"sözleriyle erken seçim tartışmalarına katıldı.

‘BİR TEHDİT DEĞİL BİR DURUM TESPİTİ'

Erken seçim açıklamalarının milletvekillerine yönelik bir tehdit olarak görülmesine karşı çıkan Aktay, "Bu bir tehdit değil, bu bir durumdur, yani böyle bir durum ortaya çıkarsa, Meclis çalışmazsa, Meclis işlemezse, hele hele Meclis'in içerisinden böyle bir durum ortaya çıkarsa, oluşacak olan atmosfer kendi mesajını kendisi söyleyecektir. Gereğini kendisi telkin edecektir zaten" dedi.

 ‘BU İHTİMALİ KİMSE YOK SAYAMAZ'

Aktay, erken seçimin daha çok anayasa değişikliklerinin TBMM'de kabul edilmemesi halinde gündeme geleceğinin ifade edildiğinin anımsatılması üzerine de, "Eğer bu anayasa değişiklikleri olmazsa bunun bir siyasi sarsıntısı olacak tabii ki. Bu siyasi sarsıntı bir seçimi elbette gündeme getirebilir, bu ihtimali kimse yok sayamaz" dedi. Aktay, "Neden, anayasa değişiklikleri kabul edilmezse mevcut sistem ile yola devam edilemez mi?" sorusuna da, "Elbette ki edilebilir, bu bir ihtimal olarak değerlendirildi, yoksa kesin öyle bir şey olacak diye bir şey… Sayın Cumhurbaşkanı'nın beyanı çok açık, böyle bir hava oluşabilir, böyle bir atmosfer oluşabilir, böyle bir atmosferde eğer Meclis çalışmayacak hale gelirse ki Meclis şu anda çalışıyor, şu anda ihtimal dışı bir durum olarak görüyoruz, Meclis çalışmaya devam ederse böyle bir sorun ortaya çıkmaz tabii ki" yanıtını verdi.

‘MART SONU, NİSAN BAŞI'

TBMM Genel Kurulu'nda birinci tur görüşmeleri devam eden Anayasa değişiklik teklifinin oylamalarında AK Parti'den fire beklemediğini, ikinci tur oylamalarda da değişikliklerin kabul edileceğine inandığını anlatan Aktay, referandum tarihi olarak da ilkbaharı işaret etti. Aktay, "Eğer bu şekilde geçerse Cumhurbaşkanı'nın önünde 15 günlük onaylama süresi var. O sürenin ne kadarını kullanacağını da hesaba katarsak, Mart'ın sonunda Nisan'ın başında olacağını tahmin edebiliriz" dedi.

‘HER ŞEY İHTİMAL DAHİLİNDE'

Siyasi kulislerde anayasa değişiklik paketi geçse de referandumdan sonra erken seçime gidileceği iddiaları da dillendiriliyor. Aktay, bu konuda ise, "Şu anda bunlar tamamen ihtimaller, her şey ihtimal dahilindedir, siyaset çok hızlı akan, hava basıncının çok etkili olduğu ve atmosfer değişiklikleriyle iklimi çok kolay etkileyebildiği bir ortam sağlıyor bize. O ortamlarda her han her şey olabiliyor. Onun için siyasette 24 saat çok uzun bir süredir, 24 saat içerisinde çok şey olabilir" diye konuştu.

 
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