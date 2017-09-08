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Akşener'in partisine katılacağı iddialarına cevap verdi
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Akşener'in partisine katılacağı iddialarına cevap verdi

İstanbul'un Şişli ilçesinin eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, MHP'den ihraç edilen Meral Akşener'in kuracağı partiye katılacağı iddialarına yönelik, 'Bizim çizgimiz bellidir, herkese çalışmalarında başarılar diliyorum. Böyle bir konu gündemimizde yok' dedi.

İstanbul'un Şişli ilçesinin eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, MHP'den ihraç edilen Meral Akşener'in kuracağı partiye katılacağı iddialarına yönelik, "Bizim çizgimiz bellidir, herkese çalışmalarında başarılar diliyorum. Böyle bir konu gündemimizde yok" dedi.
Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere öğle saatlerinde Diyarbakır'a gelen Sarıgül ve beraberindekiler, Hz. Süleyman Camii ve İçkale Kompleksi'ni gezerek görevlilerden bilgi aldı. Burada vatandaşlarla sohbet eden Sarıgül, müze alanını gezerek tarihi eserleri inceledi. Çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mustafa Sarıgül, bütün yurttaşların Diyarbakır'a gelerek bu güzellikleri görmesini arzu ettiğini söyledi. Müze alanı içinde bulunan ve eskiden cezaevi olarak kullanılan yapıta atıfta bulunan Sarıgül, "Özellikle geçmişte cezaevi olarak kullanılan fakat önümüzdeki günlerde müze olarak açılması planlanan bir cezaevi var. Buranın örnek olması lazım. Bu örnekle birlikte de dünyanın her tarafında silahların gidip barışın gelmesi lazım, barışın, özgürlüğün, demokrasinin, insan haklarının, bireyin mutluluğunun ve özgürlüğünün burada yansımasını her zaman görmeliyiz. Diyarbakır'ın da bu güzelliklerle anılması lazım" dedi.

"BÖYLE BİR KONU BİZİM GÜNDEMİMİZDE YOK"
Diyarbakır'ın Türkiye için önemli olduğunu kaydeden Sarıgül, "Diyarbakır'ın Türkiye'deki konumu önemli. Ben her fırsatta Diyarbakır'a uğrayıp buradaki yurttaşlarımla dertleşmek istiyorum. Bugün Diyarbakır'a sevgi tohumlarını bir kez daha yeşertmeye geldim. Sevgi tohumlarını ekmeye geldim. Diyarbakır'daki sevgi tohumlarını da Türkiye'nin her tarafına taşımaya geldim" dedi.
Gazetecilerin "Meral Akşener'in kuracağı partiye katılacak mısınız" sorusu üzerine Sarıgül, "Bizim kendi çizgimiz var, bizim kendi çalışmalarımız var. Biz herkese başarılar diliyoruz. Böyle bir konu bizim gündemimizde yok" ifadelerini kullandı.

"HALK BENİ NEREDE GÖRMEK İSTERSE ORADA OLACAĞIM"
"Önümüzdeki seçimlerde aday olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna Sarıgül, şu cevabı verdi:
"Bir siyasinin ben adayım demesini hiçbir zaman doğru bulmam. Ben çalışmalarıma devam ediyorum. Bütün yurttaşlarımla hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden temaslarımı sürdürüyorum. Benim nereye geleceğimin kararını yaptığımız çalışmalar ve yurttaşlarımızın takdir duygusu verir. Herkes her vatandaş, her siyasi görüşlerini bayrağımıza dokunmadan, toprağımıza dokunmadan, bayrağımız ve toprağımız bizim için kutsaldır onun dışındaki görüşlerini her noktada söylemesi lazım. Görüşlerini söylemesinden dolayı da hiçbir insanın baskı altına alınmasını hiçbir insanın ceza görmesini demokrasi anlayışım gereği kabul etmem mümkün değil."
Sarıgül, İçkale gezisi sırasında düğün fotoğrafı çektiren çiftin yanına giderek mutluluklar dileyip bir süre sohbet etti. Sarıgül, daha sonra vatandaşlarla fotoğraf çektirdikten sonra alandan ayrıldı.
(Aydın Yorat - Murat Başal /İHA)
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