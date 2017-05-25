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Akşehir'de Tuğba Yurt konseri
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Akşehir'de Tuğba Yurt konseri

Konya'nın Akşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Tuğba Yurt konser verdi.

Konya'nın Akşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Tuğba Yurt konser verdi.
Akşehir Açık Hava Tiyatrosu'nda yaklaşık 5 bin kişinin izlediği konserde ilk olarak Akşehirli yerel halk müziği grubu "Keyf-i Bahane" sahne aldı. Türkülerini seslendiren grubun ardından sunucu Doğukan Alsay'ın şovuyla açık hava tiyatrosunu dolduran binlerce kişi keyifli dakikalar yaşadı. Ardından sahne alan ünlü sanatçı Tuğba Yurt birbirinden hareketli şarkılarını söyledi. Zaman zaman romantik şarkılarını da seyirciyle birlikte söyleyen Yurt'a konser sonunda Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından plaket takdim edildi.
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, gençlerle ve sanatçıyla ilçenin anlam kazandığını belirterek, "Biz, sizleri önemsiyoruz. Sizler bizim için, ülkemiz için değerlisiniz. Çünkü sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizler Çanakkale'de destan yazan, dünya tarihine not düşen ecdadın torunlarısınız. Çünkü sizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyet olarak işaret ettiği seviyeye ülkemizi ulaştıracak gençlerisiniz. Çünkü sizler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği 2023, 2053, 2071 hedeflerine ülkemizi taşıyacak gençlersiniz. Çünkü sizler istikbalimizsiniz, istiklalimizsiniz ve her şeyimizsiniz. Onun için sizler için ne yapsak azdır. Hatta daha önemlisi yakın tarihimizde, 15 Temmuz'da yine bir Çanakkale destanı yazan gençlersiniz. O gün vatanı uğruna, bayrağı uğruna, istikbali uğruna, istiklali uğruna ve ezanlar uğruna kendini tankların önüne atan, Çanakkale'de ecdadımızın 'Çanakkale geçilmez' dediği gibi bizler buradayken bu ülke geçilmez, bu ülke işgal edilmez diyen gençlersiniz. Hepinizi kutluyorum. Onun sizin için ne yapsak azdır. Son dönemlerde terör olaylarında şehitlerimiz oldu ve onlara saygımızdan dolayı bazı programları erteledik. Bu tür programları sizler adına eksik bıraktık. Ama inşallah 'yeni Türkiye' yolunda, daha huzurlu bir Türkiye ortamında bundan sonra böyle kıymetli sanatçılarımızı sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz ve en yakın zamanda 5-10 Temmuz Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında sürpriz sanatçılarımız olacak. Hepinizin gözlerinden öpüyor ve hayatınız boyunca sağlık, mutluluk, afiyetler diliyor saygı, sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum" dedi.
(Cemal Filiz/İHA)

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