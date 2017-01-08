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Akşehir'de Sarıkamış Şehitleri Anıldı
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Akşehir'de Sarıkamış Şehitleri Anıldı

Konya'nın Akşehir ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 102. yıl dönümünde, 'Vefakar Gençlik, Cefakar Ecdadını Unutmayacak' sloganıyla bir yürüyüş düzenlendi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 102. yıl dönümünde, "Vefakar Gençlik, Cefakar Ecdadını Unutmayacak" sloganıyla bir yürüyüş düzenlendi.

Akşehir Gençlik Merkezi önünde başlayan yürüyüşe; Akşehir Kaymakamı Yalçın Sezgin, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Garnizon Komutanı İkmal Albay Orkun Turaçlı, Akşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Eyüp Yılmaz, Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu, Öğrenciler, Öğretmenler ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyeleri katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan yürüyüş sonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Kuran-ı Kerim Tilaveti okundu.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya yaptığı konuşmada, "102 yıl önce bugünlerde ecdadımız bu topraklar için bu memleket için, bu millet için, canlarını feda etmekten çekinmediler. O soğuk hava şartlarında -40'larda Allah-u Ekber dağlarında Allah-u Ekber diyerek 60 bini donmuş olarak toplam 78 bin şehit verdik. Buradan öncelikle Sarıkamış şehitlerimizi ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ahirete intikal etmiş bütün gazilerimizi rahmetle anıyorum. Yaşayan gazilerimizi de şükranla anıyorum. Bilsinler ki, Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda, Sarıkamış da 15 Temmuzda olduğu gibi bundan sonra da bu memleketin evlatları olarak bizler her zaman bayrak için, ezan için, bu toprak için canımızı feda etmekten hiç çekinmedik ve bu uğurda ölmeyi şehitlik inancı sayarak her zaman tankların önlerine atarak bu ruhu yaşatacağız. Çanakkale ruhu ölmedi. 15 Temmuz da yine milletimiz bu ruhla kendilerini sergiledi. İnşallah sergilemeye de devam edecektir. Bütün düşmanlarımız bunu bilsinler ki, bu milletle Allah'ın izniyle uğraşılmaz. Böyle duyarlı, böyle şuurlu, bilinçli gençlerimiz oldukça Allah'ın izniyle her türlü mihrakların, kötülüklerin ve düşmanların üstesinden gelecek güçteyiz" diye konuştu.

Akşehir Kaymakamı Yalçın Sezgin ise " Sevgili gençler 102 yıl önce Vatan için zorlu doğa şartlarında Sarıkamış' ta Allah-u Ekber dağlarında şehit olan atalarımızı anmak için bugün yine bizde karlı bir günde buraya geldik. Tarihimiz içerisinde o günü o şartları belki şu doğa şartlarıyla birlikte kıyasladığımızda yine de tasavvur edemeyiz. Çünkü o şartlar o günün şartlarında ayağında botu olmayıp, sırtında doğa şartlarına yeterli imkanı olmayan, elbisesi olmayan, belki sırt çantasında azığı olmayan ama yüreğinde vatan sevgisi, vatan aşkı olan ve vatan için can veren o şehitlerimiz için bu meydanda toplanmış bulunmaktayız. Bu vesileyle Allah-u Ekber dağlarında şehit düşen atalarımızı saygı minnet ve şükranla anıyorum. Bu vatan tarihin her devrinde büyük zaferler yaşamıştır. Aynı zamanda büyük acıları yaşamıştır. Zaferler ve acılar bizi biz yapan ve bu toprakları da bizim yapan önemli tarihi anlardır ve tarihi günlerdir. İşte Çanakkale savaşları, İşte Milli Mücadele, Milli Mücadele deyince bu meydan bu meydanda yine 90 küsur yıl önce zafere giden atalarımızın torunlarısınız ve torunlarıyız. İşte bu şuur, bu duygu, bu milletin evlatlarında var olduğu sürece 'Ömer Halisler', 'Fethiler' olduğu sürece bu vatan hiçbir zalimin hiçbir hainin, hiçbir haçlı zihniyetin, emperyalist güçlerin gözünün dikemeyecek topraklar olacaktır. Biz bu şuuru taşıdıkça bu milli dayanışmayı ortaya koydukça bu vatan bizim olacaktır, bizim kalacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından yapılan dua sonrası hatıra fotoğrafı çekildi.
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