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Akşehir'de pazar yerinin çatısı çöktü: 4 yaralı
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Akşehir'de pazar yerinin çatısı çöktü: 4 yaralı

Konya'nın Akşehir ilçesinde kurulan kapalı pazar yerinin çatısında kar birikintisi ve şiddetli rüzgarın da etkisiyle meydana gelen çöküntü nedeniyle 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde kurulan kapalı pazar yerinin çatısında kar birikintisi ve şiddetli rüzgarın da etkisiyle meydana gelen çöküntü nedeniyle 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olay, sabah saat 09.30 sıralarında ilçede Perşembe günleri kurulan kapalı pazar yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, son günlerde yağan yoğun karın pazar yerinin çatısına birikmesi ve şiddetli rüzgar nedeniyle çatının bir bölümünde çöküntü meydana geldi. Çöküntünün ardından pazarda esnaflık yapan 4 kişi demir konstrüksiyonların altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Konya'dan da Ulusal Medical Kurtarma (UMKE) ekipleri bölgeye gönderildi. İtfaiye ile UMKE ekiplerinin çalışmasına vatandaşlar da destek verdi. Enkaz altında kalan yararlılar kısa sürede kurtarılarak ilçedeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenildi.

Çalışmaları yerinde takip eden Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya yaptığı açıklamada, "Akşehir'imizde Perşembe pazarı olarak bilinen Pazar yerimiz 10 bin metrekarelik bir alanda kurulu. Bunun 3 bin metrekarelik kısmı kapalı, bu bölümün 4'te 1'i yoğun kar yağışı ve rüzgarın da etkisiyle göçtü. Ama çok şükür erken saatlerde olması can kaybına sebebiyet vermemiş oldu. 4 yaralımız var. Bunlardan birinin omzu kırık, birinde bacağında bir çatlak var diğer 2 yaralı daha normal herhangi hayati tehlikeleri yok Akşehir'imize geçmiş olsun" dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu da, olayın saat 9 buçuk civarlarında meydana geldiğini belirterek, "Kapalı pazar yerinin uç noktasında aşırı yağış nedeniyle kar yüklenmesi sebebiyle olan bir kaza herhangi bir can kaybımız yok. Şu anda 3 tane hafif yaralımız var bir hastamızın da omzu kırık hastalarımızın hayati tehlikeleri yok" diye konuştu.

Pazar yerinin çatısının çöktüğü sırada olay yerinde bulunan pazarcılardan Mehmet Karataş, "Sabahleyin bir çıtırdama duyduk normal diye önemsemedik. Saat 9.20 civarında büyük bir çatırdı ile bir anda çöktü" şeklinde konuştu.

Başka bir pazar esnafı Şaban Doğru da, "Tezgahı açtık. Bir anda bir çatırdama oldu. 2-3 saniye içinde göçtü. Canımızı zor kurtardık. 3-4 kişi altında kaldı onlarda hastaneye gittiler" dedi.

Özel bir hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ayşe Karadaş (50), satış yapmak için tezgahı açmıştık. Daha sonra çatı bir anda çöktü. Demirlerin altında kaldım. Kafama dikiş atıldı. Buna da şükür" ifadelerini kullandı.

Aynı hastanede tedavi altına alınan Mustafa Özbek (52) ise "Tezgahın arka tarafındaydım bir çatırdı koptu kaçmaya kalmadan üzerime çöktü" dedi.

Hastanenin başhekimi Uzman Doktor Ali Galip Gündoğar da hastanelerine gelen yaralıların durumlarının iyi olduğunu söyledi.
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